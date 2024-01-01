Ziynet Sali

Dallandım, çiçeklendim Çeyizlendim, demlendim Hazırlandım sen gel diye Süslendim, pembelendim Duvaklandım, tellendim Bana güvey ol "Namusum" diye Beni allaya pullaya bir deli kısrağa Yükle de boynuna gelin al Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama Sonra da koynuna gelin al Beni allaya pullaya bir deli kısrağa Yükle de boynuna gelin al Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama Sonra da koynuna gelin al Dallandım, çiçeklendim Çeyizlendim, demlendim Hazırlandım sen gel diye Süslendim, pembelendim Duvaklandım, tellendim Bana güvey ol "Namusum" diye Beni allaya pullaya bir deli kısrağa Yükle de boynuna gelin al Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama Sonra da koynuna gelin al Beni allaya pullaya bir deli kısrağa Yükle de boynuna gelin al Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama Sonra da koynuna... Bak ben yandım, eriyorum Sen olmazsan ölüyorum Çoktan kandım, varıyorum Bi' göz oda, bir bahçeye Of, darlandım, ölüyorum Sen almazsan ölüyorum Yok ben kandım, varıyorum Gidiyorum üç akçeye Beni allaya pullaya bir deli kısrağa Yükle de boynuna gelin al Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama Sonra da koynuna gelin al Beni allaya pullaya bir deli kısrağa Yükle de boynuna gelin al Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama Sonra da koynuna gelin al Beni allaya pullaya bir deli kısrağa Yükle de boynuna gelin al Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama Sonra da koynuna... Beni allaya pullaya bir deli kısrağa Yükle de boynuna gelin al Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama Sonra da koynuna gelin al