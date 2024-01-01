Anadoludan Dünyaya Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Anadoludan Dünyaya
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Dallandım, çiçeklendim
Çeyizlendim, demlendim
Hazırlandım sen gel diye
Süslendim, pembelendim
Duvaklandım, tellendim
Bana güvey ol "Namusum" diye
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Dallandım, çiçeklendim
Çeyizlendim, demlendim
Hazırlandım sen gel diye
Süslendim, pembelendim
Duvaklandım, tellendim
Bana güvey ol "Namusum" diye
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna...
Bak ben yandım, eriyorum
Sen olmazsan ölüyorum
Çoktan kandım, varıyorum
Bi' göz oda, bir bahçeye
Of, darlandım, ölüyorum
Sen almazsan ölüyorum
Yok ben kandım, varıyorum
Gidiyorum üç akçeye
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna...
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
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