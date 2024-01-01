Ziynet Sali

Yalnızlık canımıza yetti, yok mu bir kişi? Şöyle birden üzerime doğru, rüzgarlı biri Aşksız bu hayat çekilmez, hayat denilmez Romantik akşam yemeği, yalnız yenilmez Çok düşünme gel bu kenara Tereddütleri fırlat havaya Senle ikimiz birlikte kalp de özgürlükle Hiç yalnız kalmayalım Hadi hoppalara, gelsene bir buraya Hadi hadi hadi hadi yeni yeni duygulara Aşk hazır yoklamaya Avokado kivi papayada biraz mango Havuz kenarında biraz rumba ya da tango Nasıl bi' can bu? seni gördüm iyi ki Herkes bizi okur gibi sanki bir roman bu İzimizi kaybettirip gitmeye hep hazır ol Ya benim en yakınım yada hep uzağımda ol Dalgalar bitti yine sakinleşti bu deniz Geç olsun burada yakamozu izleriz İkimiz bir yerde olunca, yüreğim sevinir Sen karanlıkta bir ışıksın, başka ne denir Çıktım geldim yanıma da aldım, yatağımı yorganımı Aşk içinde çıkaralım artık bu işin tadını Çok düşünme gel bu kenara Tereddütleri fırlat havaya Senle ikimiz birlikte kalp de özgürlükle Hiç yalnız kalmayalım Hadi hoppalara, gelsene bir buraya Hadi hadi hadi hadi yeni yeni duygulara Aşk hazır yoklamaya Hadi hoppalara, gelsene bir buraya Hadi hadi hadi hadi yeni yeni duygulara Aşk hazır yoklamaya Hani yok mu daha, bir güne sığmalara Karşıyız anlasana Gel gel gel gel ömrümün sonuna Gidiyoruz gidiyoruz, hadi hoppalara