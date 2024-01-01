Hadi Hoppalara (feat. Berk Coşkun) Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Hadi Hoppalara (feat. Berk Coşkun)
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Yalnızlık canımıza yetti, yok mu bir kişi?
Şöyle birden üzerime doğru, rüzgarlı biri
Aşksız bu hayat çekilmez, hayat denilmez
Romantik akşam yemeği, yalnız yenilmez
Çok düşünme gel bu kenara
Tereddütleri fırlat havaya
Senle ikimiz birlikte kalp de özgürlükle
Hiç yalnız kalmayalım
Hadi hoppalara, gelsene bir buraya
Hadi hadi hadi hadi yeni yeni duygulara
Aşk hazır yoklamaya
Avokado kivi papayada biraz mango
Havuz kenarında biraz rumba ya da tango
Nasıl bi' can bu? seni gördüm iyi ki
Herkes bizi okur gibi sanki bir roman bu
İzimizi kaybettirip gitmeye hep hazır ol
Ya benim en yakınım yada hep uzağımda ol
Dalgalar bitti yine sakinleşti bu deniz
Geç olsun burada yakamozu izleriz
İkimiz bir yerde olunca, yüreğim sevinir
Sen karanlıkta bir ışıksın, başka ne denir
Çıktım geldim yanıma da aldım, yatağımı yorganımı
Aşk içinde çıkaralım artık bu işin tadını
Çok düşünme gel bu kenara
Tereddütleri fırlat havaya
Senle ikimiz birlikte kalp de özgürlükle
Hiç yalnız kalmayalım
Hadi hoppalara, gelsene bir buraya
Hadi hadi hadi hadi yeni yeni duygulara
Aşk hazır yoklamaya
Hadi hoppalara, gelsene bir buraya
Hadi hadi hadi hadi yeni yeni duygulara
Aşk hazır yoklamaya
Hani yok mu daha, bir güne sığmalara
Karşıyız anlasana
Gel gel gel gel ömrümün sonuna
Gidiyoruz gidiyoruz, hadi hoppalara