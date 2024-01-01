Ziynet Sali

Günaydın Şarkı Sözleri
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Geç kaldım hesapsızca kendi hayatımdan çaldım
Seni buldum ben bu işten memnun kaldım
Olur mu? olmaz mı? bizi biraz zorlamaz mı?
Düşünmedim ben de senden farksız kaldım
Hadi beni duy, bu ne biçim huy
Gel de yerine, başkasını koy
Yaşlanınca, hasta olunur
Yanyanaysak hep çare bulunur
Her şey güzel olacak, senle olunca
Söyleme bana, aşka doyunca
Yalnız benim ol, ömrüm boyunca
Her şeyin farklı
Her şey güzel olacak, senle olunca
Söyleme bana, aşka doyunca
Yalnız benim ol, ömrüm boyunca
Her şeyin farklı
Hadi beni duy, bu ne biçim huy
Gel de yerine, başkasını koy
Yaşlanınca, hasta olunur
Yanyanaysak hep çare bulunur
Her şey güzel olacak, senle olunca
Söyleme bana, aşka doyunca
Yalnız benim ol, ömrüm boyunca
Her şeyin farklı
Her şey güzel olacak, senle olunca
Söyleme bana, aşka doyunca
Yalnız benim ol, ömrüm boyunca
Her şeyin farklı
Her şeyin farklı
Her şeyin farklı, aah
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Bir umutsun, ne güzelsin
Beni sevdin biliyorum
Kalbim sana çarptı
Heyecandan ölüyorum
***
Yüzünü göreli, içim açılalı
Abayı yakalı, derdim şifalı
***
Dilimin ucuna, yüreğe yazılı
Bilirim ikimiz de sevdalı
***
Bir daha hisseder miyim diyordum böyle bir aşkı
Uyanıp gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın
Hele bir yanıma uzanıp uyu da, uzaklar olur yakın
Kötü günler geride kaldı artık güldü bana bahtım.