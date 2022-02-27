Ziynet Sali

Herkes Evine Şarkı Sözleri
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Dön artık çok uzatmadan
Ne varsa kalbini kıran
Çekinme bu buluşmadan herkes evine.
***
Zoruma gidiyor bu acı
Aşkının en güzel tarafı
Anladım farklısın sen gidince.
***
Tadımı bozuyor bu acı
Özgür olmanın tasası
Kesmedi beni ne boş sen gidince.
***
Bu yüzden geç kalıp yeterince,
Üzülünce sana ben kalamadım.
***
Dön artık çok uzatmadan
Ne varsa kalbini kıran
Çekinme bu buluşmadan herkes evine.
***
Dön artık çok uzatmadan
Ne varsa kalbini kıran
Çekinme bu buluşmadan herkes evine.
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Keşke gidişinde, gelişin kadar özel
Sözlerin kadar güzel olsaydı
Gitmeden son bir kez
Konuşmak gibi basit
Vedalaşmak kadar nazik bir düşüncen olsaydı
***
Yaşanan onca sihir
Yazılan o ilk şiir
Her şey ezberden ibaretmiş
Yaşandı bitti bu film
***
Bozuldu aramız
Düzelmez artık
Bir macerayı daha geride bıraktık
Ben çok yürüdüm, biraz da sen koş
Nasıl istersen benim için hava hoş
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Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar
Kalbimde sevgin oldukça
Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım
Kalbimde sevgin oldukça
Neye yarar olsa da altın tacım
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
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