Ziynet Sali

Herkes Evine Dön artık çok uzatmadan Ne varsa kalbini kıran Çekinme bu buluşmadan herkes evine. *** Zoruma gidiyor bu acı Aşkının en güzel tarafı Anladım farklısın sen gidince. *** Tadımı bozuyor bu acı Özgür olmanın tasası Kesmedi beni ne boş sen gidince. *** Bu yüzden geç kalıp yeterince, Üzülünce sana ben kalamadım. *** Dön artık çok uzatmadan Ne varsa kalbini kıran Çekinme bu buluşmadan herkes evine. *** Dön artık çok uzatmadan Ne varsa kalbini kıran Çekinme bu buluşmadan herkes evine.

Hava Hoş Keşke gidişinde, gelişin kadar özel Sözlerin kadar güzel olsaydı Gitmeden son bir kez Konuşmak gibi basit Vedalaşmak kadar nazik bir düşüncen olsaydı *** Yaşanan onca sihir Yazılan o ilk şiir Her şey ezberden ibaretmiş Yaşandı bitti bu film *** Bozuldu aramız Düzelmez artık Bir macerayı daha geride bıraktık Ben çok yürüdüm, biraz da sen koş Nasıl istersen benim için hava hoş