Ziynet Sali

Hop Hop Ner'de? Pabam pabam Geliyorum Pabam pabam Hadi Hey, hey, hey, hey Hadi, hadi, hadi, hadi Hey, hey, hey, hey Gül ben de güleceğim, öl ben de öleceğim Sana söz, sana söz, yemin ederim Aklından gireceğim, gönlünden geçeceğim Görürsün, görürsün, yemin ederim İki lafımdan birinde hep sen varsın Hop hop hop hop hop, dur bir yerde Bak geliyorum sürüne sürüne Sakladın di mi, söyle kalbin ner'de? Hop hop hop hop hop, dur bir yerde Bitmiş hâldeyim üzüle üzüle Baksana seni ne çok sevdim Vay be, vay vay vay vay (hadi) Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, boom style Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style Hadi, hadi, hadi, hadi Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, boom style Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style Hadi, hadi, hadi Gül ben de güleceğim, öl ben de öleceğim Sana söz, sana söz, yemin ederim Aklından, gönlünden geçeceğim Görürsün, görürsün, yemin ederim İki lafımdan birinde hep sen varsın Hop hop hop hop hop, dur bir yerde Bak geliyorum sürüne sürüne Sakladın di mi, söyle kalbin ner'de? (Ner'de?) Hop hop hop hop hop, dur bir yerde Bitmiş hâldeyim üzüle üzüle Baksana seni ne çok sevdim Vay be, vay vay vay vay Hadi, hadi, hadi, hadi Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, boom style Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style Hadi, hadi, hadi Hop hop hop hop hop, dur bir yerde Bak geliyorum sürüne sürüne Sakladın di mi, söyle kalbin ner'de? Hop hop hop hop hop, dur bir yerde Bitmiş hâldeyim üzüle üzüle Baksana seni ne çok sevdim Vay be, vay vay vay vay

Hava Hoş Keşke gidişinde, gelişin kadar özel Sözlerin kadar güzel olsaydı Gitmeden son bir kez Konuşmak gibi basit Vedalaşmak kadar nazik bir düşüncen olsaydı *** Yaşanan onca sihir Yazılan o ilk şiir Her şey ezberden ibaretmiş Yaşandı bitti bu film *** Bozuldu aramız Düzelmez artık Bir macerayı daha geride bıraktık Ben çok yürüdüm, biraz da sen koş Nasıl istersen benim için hava hoş

Herkes Evine Dön artık çok uzatmadan Ne varsa kalbini kıran Çekinme bu buluşmadan herkes evine. *** Zoruma gidiyor bu acı Aşkının en güzel tarafı Anladım farklısın sen gidince. *** Tadımı bozuyor bu acı Özgür olmanın tasası Kesmedi beni ne boş sen gidince. *** Bu yüzden geç kalıp yeterince, Üzülünce sana ben kalamadım. *** Dön artık çok uzatmadan Ne varsa kalbini kıran Çekinme bu buluşmadan herkes evine. *** Dön artık çok uzatmadan Ne varsa kalbini kıran Çekinme bu buluşmadan herkes evine.

Olmaz Olsun Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana

Beş Çayı Tuhaf, çok tuhaf En yakınken en uzak Senin bir sevgilin var Muhtemel benim de olacak Gizli bölmelere Saklamış gibiyiz Bütün yaşananlar Biter mi bitince aşk? Olur da yolun düşerse Bir kahveye uğra derim Ya da beş çayına Bir yudum sohbete beklerim Çok ayıp mı olur? Yakışık almaz mı davetim? Bu kadar zor mu her şey? Canımın içi seni çok özledim Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim Kandırırım kendimi, ne yapayım? Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim Ama unutur muyum, asla, niye unutayım? Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim Kandırırım kendimi, ne yapayım? Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim Ama unutur muyum, asla, niye unutayım? Tuhaf, çok tuhaf En yakınken en uzak Senin bir sevgilin var Muhtemel benim de olacak Olur da yolun düşerse Bir kahveye uğra derim Ya da beş çayına Bir yudum sohbete beklerim Çok ayıp mı olur? Yakışık almaz mı davetim? Bu kadar zor mu her şey? Canımın içi seni çok özledim Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim Kandırırım kendimi, ne yapayım? Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim Ama unutur muyum, asla, niye unutayım? Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim Kandırırım kendimi, ne yapayım? Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim Ama unutur muyum, asla, niye unutayım? Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim Kandırırım kendimi, ne yapayım? Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim Ama unutur muyum, asla, niye unutayım?

Bu Gidişle Biraz daha böyle giderse Üzgünüm ama Sana, bana Kalmayacak veda lafı Kendi kendine her şey son bulacak Biraz daha böyle giderse Üzgünüm ama Sana, bana Kalmayacak veda lafı En sonunda Bu gidişle, biraz daha yakın ayrılık Bu gidişle, kızar bize hep aynılık Göz göre göre her şey biter gibi sanki Anla işte Çok zor bu gidişle Bu gidişle, biraz daha yakın ayrılık Bu gidişle, kızar bize hep aynılık Göz göre göre her şey biter gibi sanki Anla işte Çok zor bu gidişle Biraz daha böyle giderse Üzgünüm ama Sana, bana Kalmayacak veda lafı En sonunda (aah) Bu gidişle, biraz daha yakın ayrılık Bu gidişle, kızar bize hep aynılık Göz göre göre her şey biter gibi sanki Anla işte Çok zor bu gidişle Bu gidişle, biraz daha yakın ayrılık Bu gidişle, kızar bize hep aynılık Göz göre göre her şey biter gibi sanki Anla işte Çok zor bu gidişle

Estirme Rüzgarı Keşke biraz bekleseydik Söyle ne olur, ne kaybederdik? Aklımızdaki her şey doğru mu sence? Belki de görüşmedik yeterince Estirme rüzgârı, toz toprak kalmadı Aşkın her yanı temiz olmalı, of Estirme rüzgârı, toz toprak kalmadı Aşkın her yeri temiz kalmalı "Gelir geçer" diyorsun, deme Zannedersin sudan bir sebep Aklımızdaki her şey doğru mu sence? Belki de tanışmadık senelerce Estirme rüzgârı, toz toprak kalmadı Aşkın her yanı temiz olmalı, of Estirme rüzgârı, toz toprak kalmadı Aşkın her yeri temiz kalmalı Aşkın her yeri temiz kalmalı

Kıymetini Bil Evet aşklar da çok (çok) üzüyor insanı Çünkü herkes her zaman bir şeyin hayranı Ama şimdi durup (durup) düşünmek zamanı Bırak sen de boşver yok et bu telaşı Yaşamak nefes almak Günaydınla uyanmak Çıkıp biraz dolaşmak Ne güzeldi Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın Evet aşklar da çok üzüyor insanı Çünkü herkes her zaman bir şeyin hayranı Ama şimdi durup düşünmek zamanı Bırak sen de boşver yok et bu telaşı Yaşamak nefes almak Günaydınla uyanmak Çıkıp biraz dolaşmak Ne güzeldi Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın

Ahir Zaman Yüzümün akı gözümün nuru Çok uzak yoldan geldim Yaktım gururu Sevgili yarim, sevdiğim halin Bilinmemiş yanından sana geldim bugün Canımın içi, kaderim, sözüm Nasıl dayandım hasretle ah iki gözüm Sevgili yarim sevdiğim halin Herşeyimle toplandım sana geldim bugün Sen yolun sonu, ben gönüllüyüm Sormam sorulmam, geldim, yüreğim düğüm Sen ahir zaman, ben ölümlüyüm Öncemde sen, sonramda seninim bugün Beni sakla sen de beni sen de kalbine koy Beni ayrı bilme beni kendi yazgına koy Suç olursam affet bir gün güç olursam affet Beni senden ayrı koyma yüreğine koy Canımın içi, kaderim, sözüm Nasıl dayandım hasretle ah iki gözüm Sevgili yarim, sevdiğim halin Herşeyimle toplandım sana geldim bugün Sen yolun sonu, ben gönüllüyüm Sormam sorulmam, geldim, yüreğim düğüm Sen ahir zaman, ben ölümlüyüm Öncemde sen, sonramda seninim bugün Beni sakla sen de beni sen de kalbine koy Beni ayrı bilme beni kendi yazgına koy Suç olursam affet bir gün güç olursam affet Beni senden ayrı koyma yüreğine koy Beni sakla sen de beni sen de kalbine koy Beni ayrı bilme beni kendi yazgına koy Suç olursam affet bir gün güç olursam affet Beni senden ayrı koyma yüreğine koy