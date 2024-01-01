Kalbim Tatilde Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Kalbim Tatilde
-
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Biliyor musun
Böyle gülmezdim senden önce
Böyle doğmazdı güneş
Bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın
Böyle atmazdı yürek
***
Ah bir de dokunsan
Yangınlar az gelecek
Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye
Hoşgeldin yazıma kışıma
Kıyamam tek damla gözyaşına
Ölürüm sana bir şey olsa
Ömrümden ömür gidecek
***
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Sanki hiç üzülmemiş
Kırılıp söylenmemiş
Sanki hiç sevmemiş gibiyim
Tatlı bir rüzgar gibi
Esersin bahar gelir
Çünkü sen cennetin dibisin
***
Ah bir de dokunsan
Yangınlar az gelecek
Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye
Hoşgeldin yazıma kışıma
Kıyamam tek damla gözyaşına
Ölürüm sana bir şey olsa
Ömrümden ömür gidecek
***
Belki uyanırız bi sahilde
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
-
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Biliyor musun
Böyle gülmezdim senden önce
Böyle doğmazdı güneş
Bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın
Böyle atmazdı yürek
***
Ah bir de dokunsan
Yangınlar az gelecek
Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye
Hoşgeldin yazıma kışıma
Kıyamam tek damla gözyaşına
Ölürüm sana bir şey olsa
Ömrümden ömür gidecek
***
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Sanki hiç üzülmemiş
Kırılıp söylenmemiş
Sanki hiç sevmemiş gibiyim
Tatlı bir rüzgar gibi
Esersin bahar gelir
Çünkü sen cennetin dibisin
***
Ah bir de dokunsan
Yangınlar az gelecek
Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye
Hoşgeldin yazıma kışıma
Kıyamam tek damla gözyaşına
Ölürüm sana bir şey olsa
Ömrümden ömür gidecek
***
Belki uyanırız bi sahilde
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde