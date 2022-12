Belki uyanırız bi sahilde Dur konuşma uzat ellerini sakince Anlatayım en basit tabirle Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde *** Belki uyanırız bi sahilde Dur konuşma uzat ellerini sakince Anlatayım en basit tabirle Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde *** Biliyor musun Böyle gülmezdim senden önce Böyle doğmazdı güneş Bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın Böyle atmazdı yürek *** Ah bir de dokunsan Yangınlar az gelecek Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye Hoşgeldin yazıma kışıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Ömrümden ömür gidecek *** Belki uyanırız bi sahilde Dur konuşma uzat ellerini sakince Anlatayım en basit tabirle Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde *** Sanki hiç üzülmemiş Kırılıp söylenmemiş Sanki hiç sevmemiş gibiyim Tatlı bir rüzgar gibi Esersin bahar gelir Çünkü sen cennetin dibisin *** Ah bir de dokunsan Yangınlar az gelecek Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye Hoşgeldin yazıma kışıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Ömrümden ömür gidecek *** Belki uyanırız bi sahilde Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde