Ziynet Sali

Yüreğimden yol çizdim Bastın iz oldun Yüreğimden yol çizdim Bastın iz oldun Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sevda zalim bir meydan Yenildim durdum Her yer kan, her yer revan Beni sen vurdun Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Gözlerinden yüz buldum Sevdim yaz oldum Gözlerinden yüz buldum Sevdim yaz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sevda zalim bir meydan Yenildim durdum Her yer kan, her yer revan Beni sen vurdun Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum

Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere, İçim hiç yatışmaz insanın insana ettiğine. *** Ama olanlar, bir de yalanlar, Senden kalanlar, canımı yakanlar, Ortak kararlar, diye alınanlar, Yanına kalmaz, bunlar zor zamanlar. *** Neyse, her neyse, Zordur aşk üç kişilikse Neyse, ama nedense, Aklım kaldı bak, her yerinde, *** Neyse, her neyse, Ölmez aşk yüzünden kimse, Neyse, ama gücenme, Ahım kaldı ah, her yerinde. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma. *** Senin attığın, benim taptığım, Her yalan cümle, bir yanlış adım, Vuruldu durdu, hassas tarafım, Yanına kalmaz, buda son zararım. *** Neyse, her neyse, Zordur aşk üç kişilikse Neyse, ama nedense, Aklım kaldı bak, her yerinde, ** Neyse, her neyse, Ölmez aşk yüzünden kimse, Neyse, ama gücenme, Ahım kaldı ah, her yerinde. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma. *** Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere, İçim hiç yatışmaz, insanın insana ettiğine. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma