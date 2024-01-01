Ziynet Sali

Mevsimsizim Kendimi attım kucağına aşkın Bugünleri de gördüm ya şükür Yollar bizim dört teker üstü Şimdi nereye istersen sür Sarı gün yüzü, mavi gökyüzü Tersi de olur bozulmaz büyü Mevsimsizim istisnasız Nereye istersen gelirim ben Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi Benden sana söz Ben de bulucam katilini Aradığım yerde, aklındayım Yıldızların altındayım Gözümün feri, canımın içi Sade seninim, sen istersen Paradan, puldan, kuldan mıdır Aşktan, meşkten, yaştan mıdır Bir telaş hali hoppala güm güm Kafayı değiştir, her yer bizim Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi Benden sana söz Ben de bulucam katilini Sarı gün yüzü, mavi gökyüzü Tersi de olur bozulmaz büyü Mevsimsizim istisnasız Nereye istersen gelirim ben Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi Benden sana söz Ben de bulucam katilini

Dağınık Yatak Ağırlaştı üstümde, Tarifsiz bir yalnızlık Benden kaçan kurtulan kalbim Geri dönmüyor Artık *** Yastığa Yorgana Kurban, Her gece bana ortak Başıma sardığım dertten, Mesul değil, Dağınık Yatak *** Baştan aşağı düşündüm, Ne varsa Yanılgıdan ibaret Nasıl düşünmedim dediğim, Ne varsa Hepsi korkuya ibadet *** Dönüşünde Gözüm yok, Benim aklım gidişinde Yok sattı hatıralar, Senin eksikliğinde *** Sahipsiz kaldı varmadı Yüreğim Ele Öyle Büyük aşk düşün Yattı Kapı Önlerinde !

Çeyrek Gönül Mutsuzluğumu al götür Ben başedemedim hayat Kendimi ele verdim Sen söyle az mı çektim *** Yetmedi mi kesmedi mi Bu kader kedere Hazır ve nazır Hilafsızdır ortaksızdır *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Güvendeyse insan uyur Sarmaşınca huzur bulur O yüzden güzel o sabahlar *** Uyanınca yalnızsan bir isyan ki Çığlık odur Korkusuzdur sorgusuzdur Yandın işte yangın budur *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül

Adeta Müebbet Yalnız geçtim ben o kol kola geçilen yollardan Kendime ağır geldim Geceler çok şehrin içindeki o yabancı O ben miyim? Şimdi biz adeta Çekilmemiş bir fotoğraf, çağrılmamış bir isim Edilmemiş kavgalarda hiç küsmemiş, küsememiş Özlemi ucun, hasretin başı hep müebbet Müebbet bir ayrılık (adeta) Müebbet, müebbet başrolü Yalnızlığın, yalnızlığın (adeta) Yalnızlığın of, yalnızlığın (adeta) Yalnız geçtim ben o kol kola geçilen yollardan Kendime ağır geldim Geceler çok şehrin içindeki o yabancı O ben miyim? Şimdi biz adeta Çekilmemiş bir fotoğraf, çağrılmamış bir isim Edilmemiş kavgalarda hiç küsmemiş, küsememiş Özlemin ucun, hasretin başı hep müebbet Müebbet bir ayrılık (adeta) Müebbet, müebbet başrolü Yalnızlığın, yalnızlığın (adeta) Yalnızlığın of, yalnızlığın (adeta) Adeta (adeta) Adeta (adeta müebbet) (Müebbet başrölü yalnızlığın)

Başrol Bi' buket çiçekle gelmiyo'sun Gönlümü almıyo'sun Herkese sitayişle bahsettim Beni mahcup ediyorsun Ah, ki ne ah Heder oldum yaban ellerde Nihayetinde ilacı buldum Varmış içimde Hayde, her şerde hayır var, vesilemsin Ne akibetim ne tecellim, başrol benim Bi' yerde bekliyor elbet, nasibim kısmet Geçer yok kıymet bilmeyene, sevmeyene Zaman hızlı yazıyo' Duramam ben matem günde Beni sen hiç arama Eski defterlerinde Zaman hızlı yazıyo' Duramam ben matem günde Beni sen karıştırma Aman ha eskilerinle Neler gördün aşmadın mı Ziynet? Devran hele dönsün Yürü ya kulum de bekliyoruz ya Rab Ağlayan da gülsün Ah, ki ne ah Heder oldum yaban ellerde Nihayetinde ilacı buldum Varmış içimde Hayde, her şerde hayır var, vesilemsin Ne akibetim ne tecellim, başrol benim Bi' yerde bekliyor elbet, nasibim kısmet Geçer yok kıymet bilmeyene, sevmeyene Zaman hızlı yazıyo' Duramam ben matem günde Beni sen hiç arama Eski defterlerinde Zaman hızlı yazıyo' Duramam ben matem günde Beni sen karıştırma Aman ha eskilerinle

Belli Saçlarım dağılmış yastığa Devrik esyalar üst baş talan Zannedersin gece harp çıkmış salonda Etraf toz duman İçilmişte gelinmiş belli Sabaha yazık nefes rutubetli Olmuş olan belli Ölmüş ölen belli Belli Olmuş olan belli Ölmüş ölen belli belli Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da Konuşmasa sussa'da Aahh Vurulmuş kalbimmm Kanım akmasa'da Yarım ağlasa'da Canım orda Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da Konuşmasa sussa'da Aahh Vurulmuş kalbim Kanım akmasa'da Yarım ağlasa'da Canım orda Saçlarım dağılmış yastığa Devrik esyalar üst baş talan Zannedersin gece harp çıkmış salonda Etraf toz duman İçilmişte gelinmiş belli Sabaha yazık nefes rutubetli Olmuş olan belli Ölmüş ölen belli Belli Olmuş olan belli Ölmüş ölen belli Belli Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da Konuşmasa sussa'da Aahh Vurulmuş kalbim Kanım akmasa'da Yarım ağlasa'da Canım orda Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da Konuşmasa sussa'da Aahh Vurulmuş kalbim Kanım akmasa'da Yarım ağlasa'da Canım orda Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da Konuşmasa sussa'da Aahh Vurulmuş kalbim Kanım akmasa'da Yarım ağlasa'da Canım orda

Bi Büyük Ne akılsız hatalar yapmak varmış hayatta Öğrenmenin sonu yokmuş *** Amma zormuş dedikleri kadar var Yemin billah çilesi çokmuş Amma zormuş dedikleri kadar var Yemin billah çilesi çokmuş *** Bi büyük devirdik bu gece Herkes anlattı, konuştukça soğuduk Herkes döküldü birer birer Bi ağlamak tuttu ki mahvolduk *** Bi büyük devirdik bu gece Herkes anlattı, konuştukça solduk Herkes döküldü birer birer Bi ağlamak tuttu ki mahvolduk, kahrolduk *** Bi büyük devirdik bu gece Herkes anlattı, konuştukça soğuduk Herkes döküldü birer birer Bi ağlamak tuttu ki mahvolduk *** Bi büyük devirdik bu gece Herkes anlattı, konuştukça solduk Herkes döküldü birer birer Bi ağlamak tuttu ki mahvolduk, kahrolduk, mahvolduk Ne akılsız hatalar yapmak varmış

Diken İndirimden aldım sanki Eve getiremeden bozuldu Taşımaya ne gerek var ki? En başından atmalı gitmeli İndirimden aldım sanki Eve getiremeden bozuldu Taşımaya ne gerek var ki? En başından atmalı gitmeli Ah heves, deli heves Sen ne hatalar yaptırıyorsun Olmayacak duaları Olduraca'z diye bezdiriyorsun Ah heves, deli heves Sen ne hatalar yaptırıyorsun Olmayacak duaları Olduraca'z diye, cız diye bezdiriyorsun Yine konar bu gönül Yine konar bir deli çalıya Çalı çırpıdan aşk taklidi Battı mı dikeni de çığlık çığlığa? Yine konar bu gönül Yine konar bir deli çalıya Çalı çırpıdan aşk taklidi Battı mı dikeni de çığlık çığlığa? İndirimden aldım sanki Eve getiremeden bozuldu Taşımaya ne gerek var ki? En başından atmalı gitmeli Ah heves, deli heves Sen ne hatalar yaptırıyorsun Olmayacak duaları Olduraca'z diye bezdiriyorsun Ah heves, deli heves Sen ne hatalar yaptırıyorsun Olmayacak duaları Olduraca'z diye, cız diye bezdiriyorsun Yine konar bu gönül Yine konar bir deli çalıya Çalı çırpıdan aşk taklidi Battı mı dikeni de çığlık çığlığa? Yine konar bu gönül Yine konar bir deli çalıya Çalı çırpıdan aşk taklidi Battı mı dikeni de çığlık çığlığa? Yine konar bu gönül Yine konar bir deli çalıya Çalı çırpıdan aşk taklidi Battı mı dikeni de çığlık çığlığa? Yine konar bu gönül Yine konar bir deli çalıya Çalı çırpıdan aşk taklidi Battı mı dikeni de çığlık çığlığa?

Geldim Oynuna Sen hele bir yola çık bakıyım Olur E hadi biraz biraz gidelim Bir bilet alıp gitsem bari Dere tepe gezsem bari Dünya kazan ben kepçe Başımın çaresine bakarım yani Buralarda hayat mı kaldı? Yalnızlıktan hal mi kaldı? Böyleyken arzu halim Kaş göz afet aklım kaydı Sen kimsin kimlerdensin? Nasıl görmedim tuhaf Sen yokken ben çok çektim Her neyse bırak Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa De hadi biraz biraz gidelim Biraz biraz Bir bilet alıp gitsem bari Dere tepe gezsem bari Dünya kazan ben kepçe Başımın çaresine bakarım yani Buralarda hayat mı kaldı? Yalnızlıktan hal mi kaldı? Böyleyken arzu halim Kaş göz afet aklım kaydı Sen kimsin kimlerdensin? Nasıl görmedim tuhaf Sen yokken ben çok çektim Her neyse bırak Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim Geldim oyununa, geldim oyununa Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa