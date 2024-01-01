Ziynet Sali

Mevsimsizim Şarkı Sözleri
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Kendimi attım kucağına aşkın
Bugünleri de gördüm ya şükür
Yollar bizim dört teker üstü
Şimdi nereye istersen sür
Sarı gün yüzü, mavi gökyüzü
Tersi de olur bozulmaz büyü
Mevsimsizim istisnasız
Nereye istersen gelirim ben
Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi
Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi
Benden sana söz
Ben de bulucam katilini
Aradığım yerde, aklındayım
Yıldızların altındayım
Gözümün feri, canımın içi
Sade seninim, sen istersen
Paradan, puldan, kuldan mıdır
Aşktan, meşkten, yaştan mıdır
Bir telaş hali hoppala güm güm
Kafayı değiştir, her yer bizim
Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi
Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi
Benden sana söz
Ben de bulucam katilini
Sarı gün yüzü, mavi gökyüzü
Tersi de olur bozulmaz büyü
Mevsimsizim istisnasız
Nereye istersen gelirim ben
Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi
Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi
Benden sana söz
Ben de bulucam katilini