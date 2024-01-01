Ziynet Sali

Kendimi attım kucağına aşkın Bugünleri de gördüm ya şükür Yollar bizim dört teker üstü Şimdi nereye istersen sür Sarı gün yüzü, mavi gökyüzü Tersi de olur bozulmaz büyü Mevsimsizim istisnasız Nereye istersen gelirim ben Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi Benden sana söz Ben de bulucam katilini Aradığım yerde, aklındayım Yıldızların altındayım Gözümün feri, canımın içi Sade seninim, sen istersen Paradan, puldan, kuldan mıdır Aşktan, meşkten, yaştan mıdır Bir telaş hali hoppala güm güm Kafayı değiştir, her yer bizim Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi Benden sana söz Ben de bulucam katilini Sarı gün yüzü, mavi gökyüzü Tersi de olur bozulmaz büyü Mevsimsizim istisnasız Nereye istersen gelirim ben Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi Benden sana söz Ben de bulucam katilini