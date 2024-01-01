Ziynet Sali

Ne Habersin Şarkı Sözleri
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Gece gündüz hep seni, arar oldum sevgili
Gittiğin günden beri, Allah, yakarsın beni
Gözü görmez dertleri, deli dolu serseri
Gördüğüm günden beri, vallah, sevmişim seni
***
Nerelerde raks edersin, bilemem kimlerle gezersin
Yanıma gel sevdiğim sensin
***
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
***
Gece gündüz hep seni, arar oldum sevgili
Gittiğin günden beri, Allah, yakarsın beni
Gözü görmez dertleri, deli dolu serseri
Gördüğüm günden beri, vallah, sevmişim seni
***
Nerelerde raks edersin, bilemem kimlerle gezersin
Yanıma gel sevdiğim sensin
***
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
***
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin