Ziynet Sali

Gece gündüz hep seni, arar oldum sevgili Gittiğin günden beri, Allah, yakarsın beni Gözü görmez dertleri, deli dolu serseri Gördüğüm günden beri, vallah, sevmişim seni *** Nerelerde raks edersin, bilemem kimlerle gezersin Yanıma gel sevdiğim sensin *** Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin *** Gece gündüz hep seni, arar oldum sevgili Gittiğin günden beri, Allah, yakarsın beni Gözü görmez dertleri, deli dolu serseri Gördüğüm günden beri, vallah, sevmişim seni *** Nerelerde raks edersin, bilemem kimlerle gezersin Yanıma gel sevdiğim sensin *** Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin *** Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin