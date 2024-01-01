Ziynet Sali

-
Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere,
İçim hiç yatışmaz insanın insana ettiğine.
***
Ama olanlar, bir de yalanlar,
Senden kalanlar, canımı yakanlar,
Ortak kararlar, diye alınanlar,
Yanına kalmaz, bunlar zor zamanlar.
***
Neyse, her neyse,
Zordur aşk üç kişilikse
Neyse, ama nedense,
Aklım kaldı bak, her yerinde,
***
Neyse, her neyse,
Ölmez aşk yüzünden kimse,
Neyse, ama gücenme,
Ahım kaldı ah, her yerinde.
***
Ve sen hiç rahat uyuma,
Bir de sen, ona da dokunma,
Ama sen, kimseye alışma,
Ve sen, ona da yakışma.
***
Senin attığın, benim taptığım,
Her yalan cümle, bir yanlış adım,
Vuruldu durdu, hassas tarafım,
Yanına kalmaz, buda son zararım.
***
Neyse, her neyse,
Zordur aşk üç kişilikse
Neyse, ama nedense,
Aklım kaldı bak, her yerinde,
**
Neyse, her neyse,
Ölmez aşk yüzünden kimse,
Neyse, ama gücenme,
Ahım kaldı ah, her yerinde.
***
Ve sen hiç rahat uyuma,
Bir de sen, ona da dokunma,
Ama sen, kimseye alışma,
Ve sen, ona da yakışma.
***
Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere,
İçim hiç yatışmaz, insanın insana ettiğine.
***
Ve sen hiç rahat uyuma,
Bir de sen, ona da dokunma,
Ama sen, kimseye alışma,
Ve sen, ona da yakışma
-
Zordur, oğlum, zordur
Aklın başına geldi mi?
Başın göğe erdi mi?
Yoksa zalim yüreğin
Bıraktığım yerde mi?
Şimdi ben seni
Belki kimseleri
Sevmediğim gibi
Kendimi de aşıp
Sınırlardan taşıp
Yani deli gibi sevmedim mi?
Zordur, oğlum, zordur
Oyunları durdur
Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur
Kurdum saatleri
Saydım sebepleri
Unutmadım, inan bu sonundur
Zordur, oğlum, zordur
Oyunları durdur
Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur
Kurdum saatleri
Saydım sebepleri
Unutmadım, inan bu sonundur
Aklın başına geldi mi?
Başın göğe erdi mi?
Yoksa zalim yüreğin
Bıraktığım yerde mi?
Şimdi ben seni
Belki kimseleri
Sevmediğim gibi
Kendimi de aşıp
Sınırlardan taşıp
Yani deli gibi sevmedim mi?
Zordur, oğlum, zordur
Oyunları durdur
Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur
Kurdum saatleri
Saydım sebepleri
Unutmadım, inan bu sonundur
Zordur, oğlum, zordur
Oyunları durdur
Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur
Kurdum saatleri
Saydım sebepleri
Unutmadım, inan bu sonundur
Zordur, oğlum, zordur
Oyunları durdur
Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur
Kurdum saatleri
Saydım sebepleri
Unutmadım, inan bu sonundur
Zordur, oğlum, zordur
Oyunları durdur
Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur
Kurdum saatleri
Saydım sebepleri
Unutmadım, inan bu sonundur
Zordur, oğlum, zordur
-
Eksik zamanlarım, sensiz zamanlarım dizilir önümde
Suçluymuşum gibi, sensizliği sanki sevmişim gibi
Beni yerden yere beni yıldan yıla vuran yalnızlığı
Gelip götür benden
Mor yıllar doludizgin geçer üzerimden
Yüzümde çizik çizik sevda yazılı
Seninki en derini, süzülür gider
Sol yanağımdan
Ah, yıllanmış aşklar geçer gider gözümden
Sonuna gitmek ya da kalmak yazılı
Yanımda kalsan bozulur döner kader
Son durağında
Eksik zamanlarım, sensiz zamanlarım dizilir önümde
Suçluymuşum gibi, sensizliği sanki sevmişim gibi
Beni yerden yere, beni yıldan yıla vuran yalnızlığı
Gelip götür benden
Mor yıllar doludizgin geçer üzerimden
Yüzümde çizik çizik sevda yazılı
Seninki en derini, süzülür gider
Sol yanağımdan
Ah, yıllanmış aşklar geçer gider gözümden
Sonuna gitmek ya da kalmak yazılı
Yanımda kalsan bozulur döner kader
Son durağında
Yüzümde çizik çizik sevda yazılı
Sol yanağımdan
Ah, yıllanmış aşklar geçer gider gözümden
Sonuna gitmek ya da kalmak yazılı
Yanımda kalsan bozulur döner kader
Son durağında
-
Belki ikimiz yarım kalmış
Hazin bir hikayeyiz
Bir tuhaf ayrılığın
En acı yerindeyiz
Belki de biz belki de biz ah
Tutulmamış yeminleriz
Belki de biz belki de biz ah
Gidilmemiş şehirleriz
Belki ikimiz geç kalınmış
Aşkların kaderiyiz
Ve kimsesiz kıyılarda
Kaybedilmiş gibiyiz
Belki de biz belki de biz ah
Tutulmamış yeminleriz
Belki de biz belki de biz ah
Gidilmemiş şehirleriz
Belki de biz belki de biz ah
Tutulmamış yeminleriz
Belki de biz belki de biz ah
Gidilmemiş şehirleriz
Belki de biz belki de biz ah
Tutulmamış yeminleriz
Belki de biz belki de biz ah
Gidilmemiş şehirleriz
-
Bir geçinilmez zamandayım
Tarihim bilinmiyor
Dün değil, bugün değil yerim
Sürgüne direnilmiyor
Bende durmuş dinlenir gece
Kapkara yüreğim ve ben
Tek gidiş bir istasyondayım
Dönemem ki, dönülmüyor
Ayrılık öyle bir zaman
Yaşanmıyor, ölünmüyor
Bu geceye biraz sabah
Sabahlara yine sen lazım
Yollarıma bi' son durak
Kaderime kavuşmak lazım
Belki ellerim yüzüne değse
Yüzünü çizsem duvarlarıma
Söylenmemiş sözler için son kez
"Seviyorum seni", demek lazım
Bir geçinilmez zamandayım
Tarihim bilinmiyor
Dün değil, bugün değil yerim
Sürgüne direnilmiyor
Gece durmuş dinlenir bende
Kapkara yüreğim ve ben
Tek gidiş bir istasyondayım
Dönemem ki, dönülmüyor
Ayrılık öyle bir zaman
Yaşanmıyor, ölünmüyor
Bu geceye biraz sabah
Sabahlara yine sen lazım (lazım)
Yollarıma bi' son durak
Kaderime kavuşmak lazım
Belki ellerim yüzüne değse
Yüzünü çizsem duvarlarıma
Söylenmemiş sözler için son kez
"Seviyorum seni", demek lazım
Bu geceye biraz sabah
Sabahlara yine sen lazım (lazım)
Yollarıma bi' son durak
Kaderime kavuşmak lazım
Belki ellerim yüzüne değse
Yüzünü çizsem duvarlarıma
Söylenmemiş sözler için son kez
''Seviyorum seni", demek lazım
-
Yüreğimden yol çizdim
Bastın iz oldun
Yüreğimden yol çizdim
Bastın iz oldun
Sen benden gittin yandım
Söndüm az oldum
Ölüm aldım koynuma
Kırık saz oldum
Sevda zalim bir meydan
Yenildim durdum
Her yer kan, her yer revan
Beni sen vurdun
Sen benden gittin yandım
Söndüm az oldum
Ölüm aldım koynuma
Kırık saz oldum
Sen benden gittin yandım
Söndüm az oldum
Ölüm aldım koynuma
Kırık saz oldum
Gözlerinden yüz buldum
Sevdim yaz oldum
Gözlerinden yüz buldum
Sevdim yaz oldum
Sen benden gittin yandım
Söndüm az oldum
Ölüm aldım koynuma
Kırık saz oldum
Sevda zalim bir meydan
Yenildim durdum
Her yer kan, her yer revan
Beni sen vurdun
Sen benden gittin yandım
Söndüm az oldum
Ölüm aldım koynuma
Kırık saz oldum
Sen benden gittin yandım
Söndüm az oldum
Ölüm aldım koynuma
Kırık saz oldum
Sen benden gittin yandım
Söndüm az oldum
Ölüm aldım koynuma
Kırık saz oldum
Sen benden gittin yandım
Söndüm az oldum
Ölüm aldım koynuma
Kırık saz oldum
-
Diridah dar, diri diridah dar
Diridah dar, diri diri dar
Diridah dar, diri diridah dar
Diridah dar, diri diri dar
Göğsüme gül taktın diye
Kalbimi satın mı aldın?
Biraz cilve yaptım diye
Sana âşık mıyım sandın?
Gün ola harman ola
Başka yerde şansını ara
Benim aşkla işim yoktur
Aman bana aklını takma
Diridah dar, diri diridah dar
Diridah dar, diri diri dar
Diridah dar, diri diridah dar
Diridah dar, diri diri dar
Διατάζει τη φρουρά του
Να το φέρουνε μπροστά του
Διατάζει τη φρουρά του
Να το φέρουνε μπροστά του
Να το βάλει να χορέψει
Και μπουζούκι να τού παίξει
Να το βάλει να χορέψει
Και μπουζούκι να τού παίξει
Diridah dar, diri diridah dar
Diridah dar, diri diri dar
Diridah dar, diri diridah dar
Diridah dar, diri diri dar
-
Sakladım gözlerimi
O gece ben senden
O gece ben senden
Veda ederken
Anladım ki dönüşü yok
Uzaklaşıp giderken
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden
Gözlerimde yaşlarla
Dolaştım sokaklarda
Dolaştım sokaklarda
Yalnız başıma
Geriye ne kaldı ki
Şimdi eski günlerden?
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden
Belki de yıllar sonra
Yine senle olmak var
Yine senle olmak var
Eskisi gibi
İsterim ki yerimi
Almasın başka biri
Kurtar Allah'ım beni
Bu aşkın kederinden