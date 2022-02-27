Ziynet Sali

Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere,
İçim hiç yatışmaz insanın insana ettiğine.
***
Ama olanlar, bir de yalanlar,
Senden kalanlar, canımı yakanlar,
Ortak kararlar, diye alınanlar,
Yanına kalmaz, bunlar zor zamanlar.
***
Neyse, her neyse,
Zordur aşk üç kişilikse
Neyse, ama nedense,
Aklım kaldı bak, her yerinde,
***
Neyse, her neyse,
Ölmez aşk yüzünden kimse,
Neyse, ama gücenme,
Ahım kaldı ah, her yerinde.
***
Ve sen hiç rahat uyuma,
Bir de sen, ona da dokunma,
Ama sen, kimseye alışma,
Ve sen, ona da yakışma.
***
Senin attığın, benim taptığım,
Her yalan cümle, bir yanlış adım,
Vuruldu durdu, hassas tarafım,
Yanına kalmaz, buda son zararım.
***
Neyse, her neyse,
Zordur aşk üç kişilikse
Neyse, ama nedense,
Aklım kaldı bak, her yerinde,
**
Neyse, her neyse,
Ölmez aşk yüzünden kimse,
Neyse, ama gücenme,
Ahım kaldı ah, her yerinde.
***
Ve sen hiç rahat uyuma,
Bir de sen, ona da dokunma,
Ama sen, kimseye alışma,
Ve sen, ona da yakışma.
***
Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere,
İçim hiç yatışmaz, insanın insana ettiğine.
***
Ve sen hiç rahat uyuma,
Bir de sen, ona da dokunma,
Ama sen, kimseye alışma,
Ve sen, ona da yakışma