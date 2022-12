Ziynet Sali

Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere, İçim hiç yatışmaz insanın insana ettiğine. *** Ama olanlar, bir de yalanlar, Senden kalanlar, canımı yakanlar, Ortak kararlar, diye alınanlar, Yanına kalmaz, bunlar zor zamanlar. *** Neyse, her neyse, Zordur aşk üç kişilikse Neyse, ama nedense, Aklım kaldı bak, her yerinde, *** Neyse, her neyse, Ölmez aşk yüzünden kimse, Neyse, ama gücenme, Ahım kaldı ah, her yerinde. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma. *** Senin attığın, benim taptığım, Her yalan cümle, bir yanlış adım, Vuruldu durdu, hassas tarafım, Yanına kalmaz, buda son zararım. *** Neyse, her neyse, Zordur aşk üç kişilikse Neyse, ama nedense, Aklım kaldı bak, her yerinde, ** Neyse, her neyse, Ölmez aşk yüzünden kimse, Neyse, ama gücenme, Ahım kaldı ah, her yerinde. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma. *** Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere, İçim hiç yatışmaz, insanın insana ettiğine. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma