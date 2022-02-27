Ziynet Sali

Olmaz Olsun Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana

Hava Hoş Keşke gidişinde, gelişin kadar özel Sözlerin kadar güzel olsaydı Gitmeden son bir kez Konuşmak gibi basit Vedalaşmak kadar nazik bir düşüncen olsaydı *** Yaşanan onca sihir Yazılan o ilk şiir Her şey ezberden ibaretmiş Yaşandı bitti bu film *** Bozuldu aramız Düzelmez artık Bir macerayı daha geride bıraktık Ben çok yürüdüm, biraz da sen koş Nasıl istersen benim için hava hoş