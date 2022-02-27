Ziynet Sali

Ömrüm Şarkı Sözleri
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Beklenendi özlenendi
Geldi ruhum tazelendi
Bak bezendi gülle bahçelerim
Çaresiz dertlerim çarelendi
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Ömrüm ömrün kadar olsun
Sensiz geçen güne sitemkarım
Eksik ne varsa koydun yerine
Sana minettarım
***
Dün gece başımı yastığa koydum
Şükrettim varlığına
İkimizi düşündüm uzunca bir süre
Dualar ettim sağlığına
***
Sensiz Bir Güne Gittim Öldüm
Sanki Bir Anlığına, Aşkı Öğretenim,
Teşekkür Ederim, Hem Aşkına Hem Dostluğuna