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Ziynet Sali Ömrüm Ömrüm Beklenendi özlenendi Geldi ruhum tazelendi Bak bezendi gülle bahçelerim Çaresiz dertlerim çarelendi *** Ömrüm ömrün kadar olsun Sensiz geçen güne sitemkarım Eksik ne varsa koydun yerine Sana minettarım *** Dün gece başımı yastığa koydum Şükrettim varlığına İkimizi düşündüm uzunca bir süre Dualar ettim sağlığına *** Sensiz Bir Güne Gittim Öldüm Sanki Bir Anlığına, Aşkı Öğretenim, Teşekkür Ederim, Hem Aşkına Hem Dostluğuna Tüm Şarkıları