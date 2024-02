Ziynet Sali

Ruh İkizim Bi' derdim var, sana hemen açılmam lazım Kalp ağrım çok, sana hemen kavuşmam lazım Sabır taşı divane gönlüm, bekle bekle geçti ömrüm Aniden gel şaşırt beni, kalbim avucumda gel sev beni Bilmem kaç yüz saat geçti haber yok, hüsran Arkadaşlarım çoluk çocuğa karıştı çoktan Ah bu ne titizlik bu nasıl inat, illa ki kusursuz beyi Oturdum yol gözlüyorum, mesajı saldım evrene bekliyorum Olacağı varsa olur elbet Aşk bir gün bize güler elbet Kaderimi bekliyorum Ruh ikizimi istiyorum Olacağı varsa olur elbet Aşk bir gün bize güler elbet Kaderimi bekliyorum Ruh ikizimi istiyorum Bizde her şeyin adabı var, çıkmayız yoldan Deneme yanılma yanılgısına tavrımız baştan Ah bi' hafif eser ya rüzgâr, kapılır uçar ya insan Tüy gibi hafifim bak şu an, sana doğru uçarım inan Olacağı varsa olur elbet Aşk bir gün bize güler elbet Kaderimi bekliyorum Ruh ikizimi istiyorum Olacağı varsa olur elbet Aşk bir gün bize güler elbet Kaderimi bekliyorum Ruh ikizimi istiyorum Mutluluk gözyaşı yıkasın gönlümü Keder defterinin tükensin ömrü Ah bi' bilinmezden müjdeli mektup var Ey postacı kapıyı açana dek çal Çal hep bur'dayım ben, umudumuz var Olacağı varsa olur elbet Aşk bir gün bize güler elbet Kaderimi bekliyorum Ruh ikizimi istiyorum Olacağı varsa olur elbet Aşk bir gün bize güler elbet Kaderimi bekliyorum Ruh ikizimi istiyorum Kaderimi bekliyorum Ruh ikizimi istiyorum

Alışkın Değiliz Bana bir şey olmaz deme Sana da dokunur ayrılık Söylemesi bile zor biliyorum ama aşkta alışkanlık *** Aklının kalbine zıt duruşu Gecenin de canını yakışı Hepsinin tek bir anlamı var oda yalnızlık *** Gel vakit varken tekrar deneyelim *** Biz böyle duygulara Bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz *** Biz böyle duygulara Bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz

Deli Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin bende de ne Numaralar var,a canım oralara girmeyelim *** Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bi düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım *** Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum Hadi Eyvallah *** Silkindim miskinlerden Olduramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden ooooof İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Üç günlük dünyada bu ne hız *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi Takmam yüzüğünü Evde kalmış sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi Hep aynı tantana Kifayetsiz sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin bende de ne Numaralar var, a canım oralara girmeyelim *** Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bi düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım *** Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum Hadi Eyvallah *** Silkindim miskinlerden Olduramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden ooooof İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Üç günlük dünyada bu ne hız *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi Takmam yüzüğünü evde kalmış sende Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi Hep aynı tantana kifayetsiz sen de bekarlık Sultanlık hocam dünya varmış oh be

Dün Gece Dün gece rüyalarıma Misafirdin sabaha kadar Ne muhabbet pür neşe Ne hüzün vurunca saat beşe *** Mevsim yaz Göksu beyaz Kedere karışmış tuhaf bir haz Hem sevdadan yanar olduk Hem meyilli iktidara ihtiras *** Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın *** Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım *** Dün gece rüyalarıma Misafirdin sabaha kadar Ne muhabbet pür neşe Ne hüzün vurunca saat beşe *** Mevsim yaz Göksu beyaz Kedere karışmış tuhaf bir haz Hem sevdadan yanar olduk Hem meyilli iktidara ihtiras *** Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın *** Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım *** Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım

Senin Olsun Ağladın da neye yaradı gelmedin mi sözüme Büyük konuşma bela olur demedim mi yüzüne *** Gecelerce birikti yasaklarla Ne gidebildin ne kalabildin Kor değdi canıma *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem *** Yığıldım evin bir köşesine Hiç kimseler konuşmasın Nasihatler bilenlerin olsun Benim adım karışmasın *** Gecelerce birikti yasaklarla Ne gidebildin ne kalabildin Kor değdi canıma *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem

Yanabiliriz Karşımda bütün hayaller Duruyor uzansam elimde Yalnızken azalır birer birer Son olsa da yine de seninle *** Yalanlar hep sancı Gitmiyor içimden bir kör acı Yeminler tutsak eder Seni de beni de kolaycı *** Hiç olmazsa yaz beni sen *** Yanabiliriz sönebiliriz Olsun varsın kanabiliriz Kendimizden geçebiliriz Ama unutma kalbimiz temiz *** Yanabiliriz sönebiliriz Olsun varsın kanabiliriz Kendimizden geçebiliriz Ama unutma kalbimiz temiz *** Karşımda bütün hayaller Duruyor uzansam elimde Yalnızken azalır birer birer Son olsa da yine de seninle *** Yalanlar hep sancı Gitmiyor içimden bir kör acı Yeminler tutsak eder Seni de beni de kolaycı *** Hiç olmazsa yaz beni sen *** Yanabiliriz sönebiliriz Olsun varsın kanabiliriz Kendimizden geçebiliriz Ama unutma kalbimiz temiz *** Yanabiliriz sönebiliriz Olsun varsın kanabiliriz Kendimizden geçebiliriz Ama unutma kalbimiz temiz

Favori Aşkım Sen benim aşkımdan vazgeçemezsin Bak beden diline, neler söylüyor neler Bana dokunman yasak, cezalısın çok Bitti derken düşünseydin, bu kez şansın yok Bu gece kim tutar beni, aşk hep çeker beni Sen kendin arandın, uzak dur şimdi Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam Özgürlük sevdam, favori aşkım Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam Yalvar biraz, ağlarsan belki Sen benim aşkımdan vazgeçemezsin Bak beden diline, neler söylüyor neler Bana dokunman yasak, cezalısın çok Bitti derken düşünseydin, bu kez şansın yok Bu gece kim tutar beni, aşk hep çeker beni Sen kendin arandın, uzak dur şimdi Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam Özgürlük sevdam, favori aşkım Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam Yalvar biraz, ağlarsan belki Aslında sana çok kızgınım, ayrıca kırgınım Sen de haklısın fakat mesafe koymalıyım Soğuk davranmalıyım Hayallerim var Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam Özgürlük sevdam, favori aşkım Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam Yalvar biraz, ağlarsan belki Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam Özgürlük sevdam, favori aşkım Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam Yalvar biraz, ağlarsan belki Yok yok yok yok yok yok, belki Ağlarsan belki Favori aşkım Yok yok yok yok yok yok, belki Ağlarsan belki

Istanbul Şehir megapolis anılar Neden ayrıldık biz sorarlar Sen benden uzak bir baharda Sana dönemedim bağışla Bu şehirde sevgimizi tattık, seviştik İstanbul özlüyor bizi İstanbul bekliyor bizi İstanbul hatırla bizi İstanbul bağışla bizi Seni seviyorum diyemedim Bir şansım daha olsa denerdin Her şey ne güzeldi özlendin Sende ister miydin bilemedim Bu şehirde aşkımız tattık, yitirdik İstanbul özlüyor bizi İstanbul bekliyor bizi İstanbul hatırla bizi İstanbul bağışla bizi (bizi) İstanbul bekliyor bizi Sahil yollarında İstanbul hatırlar bizi Tatlı uykulardan İstanbul bağışla bizi Gözlerin dolduğunda İstanbul unutmaz bizi Sen de unutma İstanbul

Senden Sonra Neredesin bilemem ki Öğrensem de fayda etmiyor ki Her sevginin sonu aynı En yakınındaki bi' gün yabancı Kuşlar uçmaz mı hiç o diyardan? Haberin var mı olanlardan? Senden sonra burda yaşananlar Büyür, beni sana daha bağlar Bir iz kalır, çıkaramam Nefes alır, yaşayamam Ne zor gelir anlatamam Giden gider de ya burda kalan Senden sonra Senden sonra Senden sonra Yaşayamam Anlatsam kimse anlamaz ki Her gün böyle bi' aşk yaşanmaz ki Hani zaman geçer unuturdum Ben hâlâ aynı ve çok mutsuzum Kuşlar uçmaz mı hiç o diyardan? Haberin var mı olanlardan? Senden sonra burda yaşananlar Büyür, beni sana daha bağlar Bir iz kalır, çıkaramam Nefes alır, yaşayamam Ne zor gelir anlatamam Giden gider de ya burda kalan Senden sonra Senden sonra Senden sonra Yaşayamam (yaşayamam)

Vakit Tamam İmkansız olduğunu Biliyordum yasak meyvamdın Er ya da geç belliydi İlk andan elvedamdın Kalbime söz geçiremedim Yapamadım yüz çeviremedim Sevdim suçumu günahımı Kendimle geçinemedim Geldi vakit tamam Üzülme çok ağlamam Sevgilim suç ortağım güle güle Bir daha olur mu hiç sanmam Geldi vakit tamam Üzülme çok ağlamam Sevgilim suç ortağım güle güle Bir daha olur mu hiç sanmam İmkansız olduğunu Biliyordum yasak meyvamdın Er ya da geç belliydi İlk andan elvedamdın Kalbime söz geçiremedim Yapamadım yüz çeviremedim Sevdim suçumu günahımı Kendimle geçinemedim Geldi vakit tamam Üzülme çok ağlamam Sevgilim suç ortağım güle güle Bir daha olur mu hiç sanmam Geldi vakit tamam Üzülme çok ağlamam Sevgilim suç ortağım güle güle Bir daha olur mu hiç sanmam Geldi vakit tamam Üzülme çok ağlamam Sevgilim suç ortağım güle güle Bir daha olur mu hiç sanmam

Yenilik Var Kimini aşkla, kimini fazla Kimini zorla anıyor Ama bu kalpte yaşayan herkes Seni görünce ölüyor Delilik var, yenilik var Coştum birden sen diye Hadi artık, neyimiz var? Korkma, duysun Türkiye Akacak aşk damarda durmuyor Kimse durduramıyor Kimini aşkla, kimini fazla Kimini zorla anıyor Ama bu kalpte yaşayan herkes Seni görünce ölüyor Onu bırak da, bize bu dünya Yine mi fazla dönüyor? Unutan herkes küçülüyorken Bu gece aşkla büyüyor Unutan herkes küçülüyorken Bu gece bizle büyüyor Delilik var, yenilik var Coştum birden sen diye Hadi artık, neyimiz var? Korkma, duysun Türkiye Akacak aşk damarda durmuyor Kimse durduramıyor Kimini aşkla, kimini fazla Kimini zorla anıyor Ama bu kalpte yaşayan herkes Seni görünce ölüyor Onu bırak da, bize bu dünya Yine mi fazla dönüyor? Unutan herkes küçülüyorken Bu gece aşkla büyüyor Unutan herkes küçülüyorken Bu gece bizle büyüyor Bu gece aşk... (aşk, aşk, aşk) Bu gece aşk... (aşk, aşk, aşk) Bu gece aşk... (aşk, aşk, aşk) Onu bırak da, bize bu dünya Yine mi fazla dönüyor Unutan herkes küçülüyorken Bu gece aşkla büyüyor Unutan herkes küçülüyorken Bu gece aşkla büyüyor Unutan herkes küçülüyorken Bu gece bizle büyüyor

Yine Geceler Beni geceler, ah bu kara geceler Nasıl da acımadan vuruyor ah beni tam hedefinden Yine geceler, ah bu kara geceler Nasıl da acımadan ediyor yurdumdan ah yerimden Yanımdaki başka biri, içimdeki başka Bambaşka Kimdi galip, kimdi kaybeden? Şimdi yoksun hem de haybeden Kimdi talip, kimdi yol veren? Şimdi bizdik suçla keşfeden Belki azdık, belki fazladan Belki bulduk derin kazmadan Ben bi' dilsiz, sen bi' duymayan Ben ki sensiz hiç uyumayan Beni bilenler nasıl da gülüyorlar bu duruma Ama çok erken döndüm yasaklı suç seferimden Beni görenler nasıl da kaynatıyorlar kazanı Ama çok erken, ben en sonunda güleceğim zaten Yanımdaki başka biri, içimdeki başka Bambaşka Kimdi galip, kimdi kaybeden? Şimdi yoksun hem de haybeden Kimdi talip, kimdi yol veren? Şimdi bizdik suçla keşfeden Belki azdık, belki fazladan Belki bulduk derin kazmadan Ben bi' dilsiz, sen bi' duymayan Ben ki sensiz hiç uyumayan Kimdi galip, kimdi kaybeden? Şimdi yoksun hem de haybeden Kimdi talip, kimdi yol veren? Şimdi bizdik suçla keşfeden Belki azdık, belki fazladan Belki bulduk derin kazmadan Ben bi' dilsiz, sen bi' duymayan Ben ki sensiz hiç uyumayan