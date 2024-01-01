Ziynet Sali

Benim sevgim göklere sığmadı Yerde de kalmadı Korudum hep dua ettim *** Benim başka bir ricam olmadı Sadece sev beni Her gece gördüğüm o rüya gerçek olsa *** Yanıma koşa koşa gelsen Geceyi yedi güne bölsen Elini tuta tuta ölsem Bizi kaybetmem *** Yanıma koşa koşa gelsen Geceyi yedi güne bölsen Elini tuta tuta ölsem Beni dünyada başka hiçbir şey Böyle mutlu etmez *** Yazık kalbim bir daha atmadı Aşkı da tatmadı Ya da ben itiraz ettim *** Bütün bunlar bir rüya olmalı Sonunda mutluluk ve de sen El ele yine gülerek *** Yanıma koşa koşa gelsen Geceyi yedi güne bölsen Elini tuta tuta ölsem Bizi kaybetmem *** Yanıma koşa koşa gelsen Geceyi yedi güne bölsen Elini tuta tuta ölsem Bizi kaybetmem Beni dünyada başka hiçbir şey Böyle mutlu etmez