Ziynet Sali

Uyan, ey uyuyan! Teşekkürler arkadaşlar (Shake it) Ne güzel bir şarkımız var artık (Let's shake it, oh boy) Doktor, (yes) biraz ses ver Aman, aman, aman illallah Lamı cimi yok bunun bi' dakika? (Yes) Aman, aman, aman illallah Hadisene, Costi Forza Gece gündüze karışınca Kötü iyiye bulaşınca Düşünceler bulanınca Uyan! (Uyan!) At izi, it izine karışınca Kendini bilmezler konuşunca Siyahı da, beyazı da anlayamazsın Uyan! (Yes baby) Çikolata karamel dondurma Herkesi boş yere doldurma Ağzın torba değil ki büzeyim? Kafamın tasını da arttırma (Brra!) Sana ne be aman? Sana ne be? Sana ne be aman? Sana ne be? Sana ne be aman? Sana ne be? Bana ne otur, oturduğun yerde Sana ne be aman? Sana ne be? Sana ne be aman? Sana ne be? (Come on!) Sana ne be aman? Sana ne be? Bana ne otur, oturduğun yerde Çikolata karamel dondurma Herkesi boş yere doldurma Ağzın torba değil ki büzeyim? Kafamın tasını da attırma Sana ne be aman? Sana ne be? Sana ne be aman? Sana ne be? Sana ne be aman? Sana ne be? Bana ne otur, oturduğun yerde Sana ne be aman? Sana ne be? Sana ne be aman? Sana ne be? Sana ne be aman? Sana ne be? (Yes) Bana ne otur, oturduğun yerde Sana ne be aman? Sana ne be? Sana ne be aman? Sana ne be? (Yes) Sana ne be aman? Sana ne be? Bana ne otur, oturduğun yerde Sana ne? Sana ne? Sana ne? (Ladies and gentleman Ziynet) Bana ne otur, oturduğun yerde (Costi Forza, shake it baby) Sana ne? (Worldwide) Sana ne?