Ziynet Sali

Sanane Be Şarkı Sözleri
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Uyan, ey uyuyan!
Teşekkürler arkadaşlar
(Shake it)
Ne güzel bir şarkımız var artık
(Let's shake it, oh boy)
Doktor, (yes) biraz ses ver
Aman, aman, aman illallah
Lamı cimi yok bunun bi' dakika? (Yes)
Aman, aman, aman illallah
Hadisene, Costi Forza
Gece gündüze karışınca
Kötü iyiye bulaşınca
Düşünceler bulanınca
Uyan! (Uyan!)
At izi, it izine karışınca
Kendini bilmezler konuşunca
Siyahı da, beyazı da anlayamazsın
Uyan! (Yes baby)
Çikolata karamel dondurma
Herkesi boş yere doldurma
Ağzın torba değil ki büzeyim?
Kafamın tasını da arttırma (Brra!)
Sana ne be aman? Sana ne be?
Sana ne be aman? Sana ne be?
Sana ne be aman? Sana ne be?
Bana ne otur, oturduğun yerde
Sana ne be aman? Sana ne be?
Sana ne be aman? Sana ne be? (Come on!)
Sana ne be aman? Sana ne be?
Bana ne otur, oturduğun yerde
Çikolata karamel dondurma
Herkesi boş yere doldurma
Ağzın torba değil ki büzeyim?
Kafamın tasını da attırma
Sana ne be aman? Sana ne be?
Sana ne be aman? Sana ne be?
Sana ne be aman? Sana ne be?
Bana ne otur, oturduğun yerde
Sana ne be aman? Sana ne be?
Sana ne be aman? Sana ne be?
Sana ne be aman? Sana ne be? (Yes)
Bana ne otur, oturduğun yerde
Sana ne be aman? Sana ne be?
Sana ne be aman? Sana ne be? (Yes)
Sana ne be aman? Sana ne be?
Bana ne otur, oturduğun yerde
Sana ne?
Sana ne?
Sana ne?
(Ladies and gentleman Ziynet)
Bana ne otur, oturduğun yerde
(Costi Forza, shake it baby)
Sana ne?
(Worldwide)
Sana ne?