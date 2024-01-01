Ziynet Sali

Nasıl bir kalp bıraktın? Bilir misin ardında? Bilir misin kırılan? Kalpler düzelmez asla Nasıl bir kalp bıraktın? Bilir misin ardında? Bilir misin kırılan? Kalpler düzelmez asla Dönüp de hiç baktın mı? Merak edip arkana Eden bulur güzelim Kalır sanma yanına Eden bulur güzelim Kalır sanma yanına Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur İnim inim, inlesem Hep ağlasam da olur Benim için farketmez Sen mutlu ol ne olur İnim inim, inlesem Acı çeksem de olur Benim için farketmez Sen mutlu ol ne olur Geçmişteki günleri Bir an olsun hatırla Yırtmadıysan resmimi Ona bakıp da ağla Geçmişteki günleri Bir an olsun hatırla Yırtmadıysan resmimi Ona bakıp da ağla Mutlu günlerimizi Sen vaad etmiştin bana Eden bulur, güzelim Kalır sanma yanına Eden bulur, güzelim Kalır sanma yanına Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur İnim inim, inlesem Hep ağlasam da olur Benim için farketmez Sen mutlu ol ne olur İnim inim, inlesem Acı çeksem de olur Benim için farketmez Sen mutlu ol ne olur