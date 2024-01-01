Ziynet Sali

Sen Mutlu Ol Şarkı Sözleri
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Nasıl bir kalp bıraktın?
Bilir misin ardında?
Bilir misin kırılan?
Kalpler düzelmez asla
Nasıl bir kalp bıraktın?
Bilir misin ardında?
Bilir misin kırılan?
Kalpler düzelmez asla
Dönüp de hiç baktın mı?
Merak edip arkana
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
İnim inim, inlesem
Hep ağlasam da olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
İnim inim, inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
Geçmişteki günleri
Bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi
Ona bakıp da ağla
Geçmişteki günleri
Bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi
Ona bakıp da ağla
Mutlu günlerimizi
Sen vaad etmiştin bana
Eden bulur, güzelim
Kalır sanma yanına
Eden bulur, güzelim
Kalır sanma yanına
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
İnim inim, inlesem
Hep ağlasam da olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
İnim inim, inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur