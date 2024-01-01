Ziynet Sali

130 Bpm Şarkı Sözleri
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Nasıl bir kalp bıraktın?
Bilir misin ardında?
Bilir misin kırılan?
Kalpler düzelmez asla
Nasıl bir kalp bıraktın?
Bilir misin ardında?
Bilir misin kırılan?
Kalpler düzelmez asla
Dönüp de hiç baktın mı?
Merak edip arkana
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
İnim inim, inlesem
Hep ağlasam da olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
İnim inim, inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
Geçmişteki günleri
Bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi
Ona bakıp da ağla
Geçmişteki günleri
Bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi
Ona bakıp da ağla
Mutlu günlerimizi
Sen vaad etmiştin bana
Eden bulur, güzelim
Kalır sanma yanına
Eden bulur, güzelim
Kalır sanma yanına
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
Karanlığın içinde
Yalnız kalsam ne olur
İnim inim, inlesem
Hep ağlasam da olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
İnim inim, inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
Sen mutlu ol ne olur
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Hala dün gibi hatırlarım
Her anını anıların
Biraz hırçınım bu yüzden
Biraz hüzünlüdür hep bir yanım
*
Hala sızlar için için
Her biri yaralarımın
Dalgalıdır denizim bu yüzden
Biraz ıssızdır hep kıyılarım
*
Bir yanar bir sönerim
Bir ağlar bir gülerim
Pare pare
Buruktur hep sevinçlerim
*
Dağ gibi derya gibi bende acılar
Şahidim şarkılar
Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam
Çiçekler açsam
Kapıma dayanır sonbahar
*
Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim
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Unuttu dediler
Hiç sevmedi dediler
Gücendim yar
***
Yalanmış dediler
Bir anlıkmış dediler
Kırıldım yar
***
Aldatıyor dediler
Aldırmıyor dediler
Yıkıldım yar
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli oooh, oooh
***
Unutmamalı, o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
***
Unuttu dediler
Hiç sevmedi dediler
Gücendim yar
***
Yalanmış dediler
Bir anlıkmış dediler
Kırıldım yar
***
Aldatıyor dediler
Aldırmıyor dediler
Yıkıldım yar
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli oooh, ooooh
***
Unutmamalı, o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
***
Unutmamalı, o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
***
Unutmamalı, o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
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