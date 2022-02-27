Ziynet Sali

Ağladın da neye yaradı gelmedin mi sözüme Büyük konuşma bela olur demedim mi yüzüne *** Gecelerce birikti yasaklarla Ne gidebildin ne kalabildin Kor değdi canıma *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem *** Yığıldım evin bir köşesine Hiç kimseler konuşmasın Nasihatler bilenlerin olsun Benim adım karışmasın *** Gecelerce birikti yasaklarla Ne gidebildin ne kalabildin Kor değdi canıma *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem