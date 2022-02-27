Rüya Şarkı Sözleri
Ziynet Sali Rüya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Rüya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ağladın da neye yaradı gelmedin mi sözüme
Büyük konuşma bela olur demedim mi yüzüne
***
Gecelerce birikti yasaklarla
Ne gidebildin ne kalabildin
Kor değdi canıma
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
***
Yığıldım evin bir köşesine
Hiç kimseler konuşmasın
Nasihatler bilenlerin olsun
Benim adım karışmasın
***
Gecelerce birikti yasaklarla
Ne gidebildin ne kalabildin
Kor değdi canıma
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
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Benim sevgim göklere sığmadı
Yerde de kalmadı
Korudum hep dua ettim
***
Benim başka bir ricam olmadı
Sadece sev beni
Her gece gördüğüm o rüya gerçek olsa
***
Yanıma koşa koşa gelsen
Geceyi yedi güne bölsen
Elini tuta tuta ölsem
Bizi kaybetmem
***
Yanıma koşa koşa gelsen
Geceyi yedi güne bölsen
Elini tuta tuta ölsem
Beni dünyada başka hiçbir şey
Böyle mutlu etmez
***
Yazık kalbim bir daha atmadı
Aşkı da tatmadı
Ya da ben itiraz ettim
***
Bütün bunlar bir rüya olmalı
Sonunda mutluluk ve de sen
El ele yine gülerek
***
Yanıma koşa koşa gelsen
Geceyi yedi güne bölsen
Elini tuta tuta ölsem
Bizi kaybetmem
***
Yanıma koşa koşa gelsen
Geceyi yedi güne bölsen
Elini tuta tuta ölsem
Bizi kaybetmem
Beni dünyada başka hiçbir şey
Böyle mutlu etmez
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