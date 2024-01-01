Ziynet Sali

Tamavra Matia Su Τα μαύρα μάτια σου Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε Κάποια αγάπη μου παλιά Τα μαύρα μάτια σου Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε Κάποια αγάπη μου παλιά Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Yalnızlık bir ölüm sanki Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Yalnızlık bir ölüm sanki Τα μαύρα μάτια σου

Yürek Yaralı Büyüyor Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yine de gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yine de gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor Sakla hep içinde bi' yerde Sorma hiç kendine bile nerde Nasıl ve kiminle Koru hep içinde bi' yerde Yorma hiç olanla bitenle Yaşa sadece Vurulsada bu ten bin yerinden En çok kendine sözün geçmiyor Ne oldu sor kalbine Kalp dediğin tek hece Ama uykusuz gecelerin Tarifi yok aşk dilinde Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yinede gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yine de gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor Sakla hep içinde bi' yerde Sorma hiç kendine bile nerde Nasıl ve kiminle Koru hep içinde bi' yerde Yorma hiç olanla bitenle Yaşa sadece Vurulsa da bu ten bin yerinden En çok kendine sözün geçmiyor Ne oldu sor kalbine Kalp dediğin tek hece Ama uykusuz gecelerin Tarifi yok aşk dilinde Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yine de gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yine de gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yine de gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yine de gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor Bu yollardan geriye dönülmüyor Gönül kırılıp yine de gücenmiyor Aşk hesaba kitaba vurulmuyor Yürek yaralı yaralı büyüyor

Bu Nasıl Veda Soğuk bi' gündü, içim üşüdü Yollar kapadı sana gelişlerimi Zor bi' gündü, yüreğim anladı Zaman aldı bana dönüşlerini Hiç oldu mu sana da? Kesildin mi paramparça? Acıdı mı canın, sustun mu? Kalbin tuhaf bi' boşlukta Yine de dimdik ayakta Durdun ama yoruldun mu? Hiç küstün mü dağa taşa? Ne sordun ne konuştun mu? Kapandın mı içine, duruldun mu? Yıkıldı mı duvarların? Savunmasız kaldın mı? Korktun mu belki de ilk defa? Bu nasıl elveda? Bu nasıl bir veda? Ne zaman vedalaştık? Ne zaman sarıldık ki son defa? Bu nasıl elveda? Bu nasıl, bu nasıl bir veda? Ne zaman vedalaştık? Ne zaman sarıldık ki son defa? Ağır bi' gündü, omuzlarım düştü Bi' çocuk gibi kaldım ardında Nereye böyle bensiz gidişin? Böyle kararlı, böyle bir başına Her şeyin bittiği yerde Gözlerin gelir aklıma Hüznüme konar bakışların Her gün aynı çıkmazlarda Ne eksilir ne azalır Büyür sensiz kalışlarım "Zaman ilaç olur", derler En tarifsiz acıların Ateş düştüğü yeri yakıyor Yürek yolun sonunda Sensiz, kendi başına Ne yaparsa yapsın acıyor Bu nasıl elveda? Bu nasıl bir veda? Ne zaman vedalaştık? Ne zaman sarıldık ki son defa? Bu nasıl elveda? Bu nasıl, bu nasıl elveda? Ne zaman vedalaştık? Ne zaman sarıldık ki son defa? Bu nasıl elveda?

Aşkı Aldım Askıya Sevmeye var mı senin hakkın? Önce sen sevmeyi bir öğren Sen yoktun, perişan mı oldum? Yaşadım ya, bak (bak) Sevmeyi aşk oyunu sandın Oysa sen yarı yolda kaldın Sensiz de gül gibi yaşardım Başardım ya, bak (bak) Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Kalsın üstü aşkımın, dönme bir daha Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Aşkı aldım askıya Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Zorlama boşuna yana yakıla Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Aşkı aldım askıya Sevmeye var mı senin hakkın? Önce sen sevmeyi bir öğren Sen yoktun, perişan mı oldum? Yaşadım ya, bak (bak) Sevmeyi aşk oyunu sandın Oysa sen yarı yolda kaldın Sensiz de gül gibi yaşardım Başardım ya, bak Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Kalsın üstü aşkımın, dönme bir daha Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Aşkı aldım askıya Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Zorlama boşuna yana yakıla Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Aşkı aldım askıya Hadi ya, μωρό μου Hadi ya, bebeğim Hadi ya, μωρό μου Hadi ya, bebeğim Hadi ya, bebeğim, hadi ya Kalsın üstü aşkımın, dönme bir daha Hadi ya, bebeğim, hadi ya Aşkı aldım askıya Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Zorlama boşuna yana yakıla Hadi ya, μωρό μου, hadi ya Aşkı aldım askıya

Alaturka Çal bir alaturka (Çal bir alaturka) Den sagapo edo ke kero Ali mia agapi eho sto mialo Den sagapo ine skliro Prepi tin alithia na supo Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Manga tora xenihtao Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Tam sarıldım sen darıldın Çok nazlanma yar usandım Sen bir adım, ben bir adım Ortada bir yerde buluşalım Oyna, oyna Oyna, oyna Oyna, durma Çal bir alaturka Oyna, oyna Oyna, oyna Oyna, durma Çal bir alaturka Yarim aklım vardı ya O da sende kaldı yar Artık beni kim tutar Hepten oynatnca Yarim aklım vardı ya O da sende kaldı yar Artık beni kim tutar Çal bir alaturka Oyna oyna Oyna oyna Oyna durma Çal bir alaturka Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Manga tora xenihtao Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Oyna, oyna Oyna, oyna Oyna, durma Çal bir alaturka

Taksici Götür beni buralardan, taksici Götür istediğin yere doğru Sorma sakın bu hâlimi Acı dolu kaderimi Sen nasılsa anlarsın beni Beni gören olursa Durma n'olur, bas gaza Beni soran olursa Bakma sakın arkana Götür beni buralardan, taksici Πήγαινέ με όπου θέλεις, ταξιτζή Μαύρες ώρες και πικρές περνάω Ψάξε να βρεις μιαν ερημιά Να μην ακούω φωνή καμιά Τη νύχτα αυτή πονάω Πριν από λίγο χώρισα Δεν έχω πού να πάω Πριν από λίγο χώρισα Και σαν τρελός γυρνάω Πήγαινέ με όπου θέλεις, ταξιτζή

Ah Olmaz Yola gelmezsin anladım seni Senelerce yaktın bitirdin Dile gelmedim üzmedim seni Boşa geçti senle geçliğim Ah olmaz senle olamaz Bu aşkın sonu olamaz Böylesi bana yakışmaz Yorulma bu iş olamaz Gece gündüz uykusuz Kimse bilmez halimi Ne soran var ne bilen var derdimi Yine ahın tuttu bak Bırak artık peşimi Ne soran var ne bilen var halimi Ah olmaz senle olamaz Bu aşkın sonu olamaz Böylesi bana yakışmaz Yorulma bu iş olamaz Ah olmaz senle olamaz Bu aşkın sonu olamaz Böylesi bana yakışmaz Yorulma bu iş olamaz Yola gelmezsin anladım seni Senelerce yaktın bitirdin Dile gelmedim üzmedim seni Boşa geçti senle geçliğim Ah olmaz senle olamaz Bu aşkın sonu olamaz Böylesi bana yakışmaz Yorulma bu iş olamaz Gece gündüz uykusuz Kimse bilmez halimi Ne soran var ne bilen var derdimi Yine ahın tuttu bak Bırak artık peşimi Ne soran var ne bilen var halimi Ah olmaz senle olamaz Bu aşkın sonu olamaz Böylesi bana yakışmaz Yorulma bu iş olamaz Ah olmaz senle olamaz Bu aşkın sonu olamaz Böylesi bana yakışmaz Yorulma bu iş olamaz Ah olmaz Ah olmaz Ah olmaz senle olamaz Bu aşkın sonu olamaz Böylesi bana yakışmaz Yorulma bu iş olamaz Ah olmaz senle olamaz Bu aşkın sonu olamaz Böylesi bana yakışmaz Yorulma bu iş olamaz

Sagapo(Seviyorum) Σ' αγαπώ Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ *** Seviyorum seviyorum çünkü çok güzelsin Seviyorum çünkü çok özelsin Seviyorum çünkü benimsin *** Αγαπώ Αγαπώ όλο τον κόσμο Αγαπώ όλο τον κόσμο Γιατί ζεις κι εσύ μαζί *** Seviyorum seviyorum çünkü çok güzelsin Seviyorum çünkü çok özelsin Seviyorum çünkü benimsin

Yalancısın Artık son, bir daha mı dönmek Artık son, gözlerimden başka Yaş düşmez, senin için artık son Anılar, yüreğimi yakan Anılar, bir kalem olsa Gelecek çizip atsa geçmişi Sevgimizin güneşine Bir bulut olup girdin Kırıldım git dediğinde Bana hep aşkım derdin Yarınların gölgesinde Karanlık olup gittin Şimdi adını anmak düştü ya bana Yalancısın, bilmem ki kaçıncısın Yalancısın, umutların hırsızısın Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın Yalancısın, bilmem ki kaçıncısın Yalancısın, umutların hırsızısın Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın Anılar, yüreğimi yakan Anılar, bir kalem olsa Gelecek çizip atsa geçmişi Sevgimizin güneşine Bir bulut olup girdin Kırıldım git dediğinde Bana hep aşkım derdin Yarınların gölgesinde Karanlık olup gittin Şimdi adını anmak düştü ya bana Yalancısın, bilmem ki kaçıncısın Yalancısın, umutların hırsızısın Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın Yalancısın, bilmem ki kaçıncısın Yalancısın, umutların hırsızısın Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın Bilmem ki kaçıncısın (Yalancısın) Umutların hırsızısın Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın