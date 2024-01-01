Uyutmaz Bu Gece / Remix Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Uyutmaz Bu Gece / Remix
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Uyutmaz bu gece yüreğimin ağrısı
Böyle nasıl dalarım
Durulmaz duvarlar üstüme yürüyor
Kendini at dışarı
İçimde korkular
Deseydin gitme kal
Pişmanlık damla damla akar
Yalnızlık tek söze bakar
Hoşçakal
Uyutmaz bu gece yüreğimin ağrısı
Böyle nasıl dalarım
Durulmaz duvarlar üstüme yürüyor
Kendini at dışarı
İçimde korkular
Deseydin gitme kal
Pişmanlık damla damla akar
Yalnızlık tek söze bakar
Hoşçakal
Bir deli gün batımı
Seni ellerimden nasıl aldı ya bakakaldım
Bir dokunuş kadar kısa sürdü aşk
Buharlaştı göğe vardı
Ah dağıtır elbet yok eder bedeni
Yarınlarda yine yalnız
Kalp yine arızalı, çok hasar aldı
Bedene sığmaz
Uyutmaz bu gece yüreğimin ağrısı
Böyle nasıl dalarım
Durulmaz duvarlar üstüme yürüyor
Kendini at dışarı
İçimde korkular
Deseydin gitme kal
Pişmanlık damla damla akar
Yalnızlık tek söze bakar
Hoşçakal
Uyutmaz bu gece yüreğimin ağrısı
Böyle nasıl dalarım
Durulmaz duvarlar üstüme yürüyor
Kendini at dışarı
İçimde korkular
Deseydin gitme kal
Pişmanlık damla damla akar
Yalnızlık tek söze bakar
Hoşçakal