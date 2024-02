Ziynet Sali

Uyutmaz bu gece yüreğimin ağrısı Böyle nasıl dalarım Durulmaz duvarlar üstüme yürüyor Kendini at dışarı İçimde korkular Deseydin gitme kal Pişmanlık damla damla akar Yalnızlık tek söze bakar Hoşçakal Uyutmaz bu gece yüreğimin ağrısı Böyle nasıl dalarım Durulmaz duvarlar üstüme yürüyor Kendini at dışarı İçimde korkular Deseydin gitme kal Pişmanlık damla damla akar Yalnızlık tek söze bakar Hoşçakal Bir deli gün batımı Seni ellerimden nasıl aldı ya bakakaldım Bir dokunuş kadar kısa sürdü aşk Buharlaştı göğe vardı Ah dağıtır elbet yok eder bedeni Yarınlarda yine yalnız Kalp yine arızalı, çok hasar aldı Bedene sığmaz Uyutmaz bu gece yüreğimin ağrısı Böyle nasıl dalarım Durulmaz duvarlar üstüme yürüyor Kendini at dışarı İçimde korkular Deseydin gitme kal Pişmanlık damla damla akar Yalnızlık tek söze bakar Hoşçakal Uyutmaz bu gece yüreğimin ağrısı Böyle nasıl dalarım Durulmaz duvarlar üstüme yürüyor Kendini at dışarı İçimde korkular Deseydin gitme kal Pişmanlık damla damla akar Yalnızlık tek söze bakar Hoşçakal