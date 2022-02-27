Ziynet Sali

Sabahları uyandığımda gözlerinle aydınlanıp Işıl ışıl parıldardım gülümseyip bana bakarken *** Dalga sesi gibi berrak kulağıma fısıldardın Bir oh derdim yanımdasın yastığımda kokun varken *** Kolay değil nasıl geldik göze Bu aşk yüzyıl yeter bize *** Yağmur bahçeme yağmadı Bir daha yağdıran olmadı Her gün oynuyor tekrarı, yalnızlık *** Görsen dün geceden beri Ah kalbim bir ölü bir diri Bekler hep bir ümitle seni, gel bari