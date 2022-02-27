Ziynet Sali

Yağmur Şarkı Sözleri
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Sabahları uyandığımda gözlerinle aydınlanıp
Işıl ışıl parıldardım gülümseyip bana bakarken
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Dalga sesi gibi berrak kulağıma fısıldardın
Bir oh derdim yanımdasın yastığımda kokun varken
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Kolay değil nasıl geldik göze
Bu aşk yüzyıl yeter bize
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Yağmur bahçeme yağmadı
Bir daha yağdıran olmadı
Her gün oynuyor tekrarı, yalnızlık
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Görsen dün geceden beri
Ah kalbim bir ölü bir diri
Bekler hep bir ümitle seni, gel bari