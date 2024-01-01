Ziynet Sali

Yağmur Ft Ozan Doğulu Sabahları uyandığımda gözlerinle aydınlanıp Işıl ışıl parıldardım gülümseyip bana bakarken *** Dalga sesi gibi berrak kulağıma fısıldardın Bir oh derdim yanımdasın yastığımda kokun varken *** Kolay değil nasıl geldik göze Bu aşk yüzyıl yeter bize *** Yağmur bahçeme yağmadı Bir daha yağdıran olmadı Her gün oynuyor tekrarı, yalnızlık *** Görsen dün geceden beri Ah kalbim bir ölü bir diri Bekler hep bir ümitle seni, gel bari

Hey Ft. Ozan Doğulu Böyle insanoğlu Düşünmüyor ki sonu Kaybedince kıymeti biliyor *** Kalp eridi su oldu Yokluğumda mahvoldu Huzurda affını diliyor *** Hey aşk bende durmuyor Hey yanımdan da geçmiyor *** Hey hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Bulamazsın sen yazgında Ben gibi seveni bu cihanda *** Hey hadi durma Aşk yerlerde bu zamanda Bulamazsın sen yazgında Ben gibi seveni bu cihanda

Kulüp Ft Ozan Doğulu Yine kalıyor aynı noktada Suratın da asılıyor Bi' derdin bitmeden Sende valla diğeri başlıyor aaah *** Hiç durulmuyor Orda bi' dur Geride dur Vermiyorsun ki sen bana huzur Konuşmadan bi' dinlesen Biraz sussan çok güzel olur *** Evde sen otur da kendi Kendine kudur (dur dur dur) *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Yine kalıyor aynı noktada Suratın da asılıyor Bi' derdin bitmeden Sende vallah diğeri başlıyor aaah *** Hiç durulmuyor Orda bi' dur Geride dur Vermiyorsun ki sen bana huzur Konuşmadan bi' dinlesen Biraz sussan çok güzel olur *** Evde sen otur da kendi Kendine kudur (dur dur dur) *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Şu anda kulüpte (kulüpte kulüpte kulüpte) Pistin ortasında (sında sında sında) oynuyorum *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Şu anda kulüpte (kulüpte kulüpte kulüpte) Oynuyorum

Kulüp Vs Dj Eyüp Yine kalıyor aynı noktada Suratın da asılıyor Bi' derdin bitmeden Sende valla diğeri başlıyor aaah *** Hiç durulmuyor Orda bi' dur Geride dur Vermiyorsun ki sen bana huzur Konuşmadan bi' dinlesen Biraz sussan çok güzel olur *** Evde sen otur da kendi Kendine kudur (dur dur dur) *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Yine kalıyor aynı noktada Suratın da asılıyor Bi' derdin bitmeden Sende vallah diğeri başlıyor aaah *** Hiç durulmuyor Orda bi' dur Geride dur Vermiyorsun ki sen bana huzur Konuşmadan bi' dinlesen Biraz sussan çok güzel olur *** Evde sen otur da kendi Kendine kudur (dur dur dur) *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Şu anda kulüpte (kulüpte kulüpte kulüpte) Pistin ortasında (sında sında sında) oynuyorum *** Şu anda kulüpte keyfim yerinde Arasan da seni duymuyorum Sanma çekilirim bir kenara Pistin ortasında oynuyorum *** Şu anda kulüpte (kulüpte kulüpte kulüpte) Oynuyorum

Sayın Seyirciler Ft Ozan Doğulu Noldu heyecanlandın Dizildi laflar gözlerine İnmesin bir yerlerine *** Bundan sonra öyle Sövdürtme kendine Allah’ından bul da Sürün yerden yere *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma i·çine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler *** Sağdan soldan yandan Kıvırma lafları döndürme Ben dönmem geriye *** Bundan sonra öyle Sövdürtme kendine Allah’ından bul da Sürün yerden yere *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma içine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler *** Hadi o zaman Bensiz dünya cehennemmiş demişsin Madem öyle yan o zaman *** Atma içine söyle Yapma bana gönderme Haydi bir cesaretle Söylesene sıkıyorsa suratıma *** Görmedim hiç alemde Sen gibisi ömrümde İzliyorum hayretle Vay anasını sayın seyirciler