Ziynet Sali

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Artık son, bir daha mı dönmek
Artık son, gözlerimden başka
Yaş düşmez, senin için artık son
Anılar, yüreğimi yakan
Anılar, bir kalem olsa
Gelecek çizip atsa geçmişi
Sevgimizin güneşine
Bir bulut olup girdin
Kırıldım git dediğinde
Bana hep aşkım derdin
Yarınların gölgesinde
Karanlık olup gittin
Şimdi adını anmak düştü ya bana
Yalancısın, bilmem ki kaçıncısın
Yalancısın, umutların hırsızısın
Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın
Yalancısın, bilmem ki kaçıncısın
Yalancısın, umutların hırsızısın
Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın
Anılar, yüreğimi yakan
Anılar, bir kalem olsa
Gelecek çizip atsa geçmişi
Sevgimizin güneşine
Bir bulut olup girdin
Kırıldım git dediğinde
Bana hep aşkım derdin
Yarınların gölgesinde
Karanlık olup gittin
Şimdi adını anmak düştü ya bana
Yalancısın, bilmem ki kaçıncısın
Yalancısın, umutların hırsızısın
Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın
Yalancısın, bilmem ki kaçıncısın
Yalancısın, umutların hırsızısın
Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın
Bilmem ki kaçıncısın
(Yalancısın)
Umutların hırsızısın
Yalancısın, sen de diğerleri gibi yalansın
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Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yine de gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yine de gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
Sakla hep içinde bi' yerde
Sorma hiç kendine bile nerde
Nasıl ve kiminle
Koru hep içinde bi' yerde
Yorma hiç olanla bitenle
Yaşa sadece
Vurulsada bu ten bin yerinden
En çok kendine sözün geçmiyor
Ne oldu sor kalbine
Kalp dediğin tek hece
Ama uykusuz gecelerin
Tarifi yok aşk dilinde
Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yinede gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yine de gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
Sakla hep içinde bi' yerde
Sorma hiç kendine bile nerde
Nasıl ve kiminle
Koru hep içinde bi' yerde
Yorma hiç olanla bitenle
Yaşa sadece
Vurulsa da bu ten bin yerinden
En çok kendine sözün geçmiyor
Ne oldu sor kalbine
Kalp dediğin tek hece
Ama uykusuz gecelerin
Tarifi yok aşk dilinde
Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yine de gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yine de gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yine de gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yine de gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
Bu yollardan geriye dönülmüyor
Gönül kırılıp yine de gücenmiyor
Aşk hesaba kitaba vurulmuyor
Yürek yaralı yaralı büyüyor
-
Soğuk bi' gündü, içim üşüdü
Yollar kapadı sana gelişlerimi
Zor bi' gündü, yüreğim anladı
Zaman aldı bana dönüşlerini
Hiç oldu mu sana da?
Kesildin mi paramparça?
Acıdı mı canın, sustun mu?
Kalbin tuhaf bi' boşlukta
Yine de dimdik ayakta
Durdun ama yoruldun mu?
Hiç küstün mü dağa taşa?
Ne sordun ne konuştun mu?
Kapandın mı içine, duruldun mu?
Yıkıldı mı duvarların?
Savunmasız kaldın mı?
Korktun mu belki de ilk defa?
Bu nasıl elveda?
Bu nasıl bir veda?
Ne zaman vedalaştık?
Ne zaman sarıldık ki son defa?
Bu nasıl elveda?
Bu nasıl, bu nasıl bir veda?
Ne zaman vedalaştık?
Ne zaman sarıldık ki son defa?
Ağır bi' gündü, omuzlarım düştü
Bi' çocuk gibi kaldım ardında
Nereye böyle bensiz gidişin?
Böyle kararlı, böyle bir başına
Her şeyin bittiği yerde
Gözlerin gelir aklıma
Hüznüme konar bakışların
Her gün aynı çıkmazlarda
Ne eksilir ne azalır
Büyür sensiz kalışlarım
"Zaman ilaç olur", derler
En tarifsiz acıların
Ateş düştüğü yeri yakıyor
Yürek yolun sonunda
Sensiz, kendi başına
Ne yaparsa yapsın acıyor
Bu nasıl elveda?
Bu nasıl bir veda?
Ne zaman vedalaştık?
Ne zaman sarıldık ki son defa?
Bu nasıl elveda?
Bu nasıl, bu nasıl elveda?
Ne zaman vedalaştık?
Ne zaman sarıldık ki son defa?
Bu nasıl elveda?
-
Sevmeye var mı senin hakkın?
Önce sen sevmeyi bir öğren
Sen yoktun, perişan mı oldum?
Yaşadım ya, bak (bak)
Sevmeyi aşk oyunu sandın
Oysa sen yarı yolda kaldın
Sensiz de gül gibi yaşardım
Başardım ya, bak (bak)
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Kalsın üstü aşkımın, dönme bir daha
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Aşkı aldım askıya
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Zorlama boşuna yana yakıla
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Aşkı aldım askıya
Sevmeye var mı senin hakkın?
Önce sen sevmeyi bir öğren
Sen yoktun, perişan mı oldum?
Yaşadım ya, bak (bak)
Sevmeyi aşk oyunu sandın
Oysa sen yarı yolda kaldın
Sensiz de gül gibi yaşardım
Başardım ya, bak
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Kalsın üstü aşkımın, dönme bir daha
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Aşkı aldım askıya
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Zorlama boşuna yana yakıla
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Aşkı aldım askıya
Hadi ya, μωρό μου
Hadi ya, bebeğim
Hadi ya, μωρό μου
Hadi ya, bebeğim
Hadi ya, bebeğim, hadi ya
Kalsın üstü aşkımın, dönme bir daha
Hadi ya, bebeğim, hadi ya
Aşkı aldım askıya
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Zorlama boşuna yana yakıla
Hadi ya, μωρό μου, hadi ya
Aşkı aldım askıya
-
Τα μαύρα μάτια σου
Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε
Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε
Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε
Κάποια αγάπη μου παλιά
Τα μαύρα μάτια σου
Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε
Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε
Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε
Κάποια αγάπη μου παλιά
Haykırsam göklere
Artık yanımda beni benden çok seven
Dünyalar benim olsa yine de istemem
Yalnız sensin benim yüzümü güldüren
Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasretinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Yalnızlık bir ölüm sanki
Haykırsam göklere
Artık yanımda beni benden çok seven
Dünyalar benim olsa yine de istemem
Yalnız sensin benim yüzümü güldüren
Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasretinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Yalnızlık bir ölüm sanki
Τα μαύρα μάτια σου
-
Çal bir alaturka
(Çal bir alaturka)
Den sagapo edo ke kero
Ali mia agapi eho sto mialo
Den sagapo ine skliro
Prepi tin alithia na supo
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Manga tora xenihtao
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Tam sarıldım sen darıldın
Çok nazlanma yar usandım
Sen bir adım, ben bir adım
Ortada bir yerde buluşalım
Oyna, oyna
Oyna, oyna
Oyna, durma
Çal bir alaturka
Oyna, oyna
Oyna, oyna
Oyna, durma
Çal bir alaturka
Yarim aklım vardı ya
O da sende kaldı yar
Artık beni kim tutar
Hepten oynatnca
Yarim aklım vardı ya
O da sende kaldı yar
Artık beni kim tutar
Çal bir alaturka
Oyna oyna
Oyna oyna
Oyna durma
Çal bir alaturka
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Manga tora xenihtao
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Oyna, oyna
Oyna, oyna
Oyna, durma
Çal bir alaturka
-
Götür beni buralardan, taksici
Götür istediğin yere doğru
Sorma sakın bu hâlimi
Acı dolu kaderimi
Sen nasılsa anlarsın beni
Beni gören olursa
Durma n'olur, bas gaza
Beni soran olursa
Bakma sakın arkana
Götür beni buralardan, taksici
Πήγαινέ με όπου θέλεις, ταξιτζή
Μαύρες ώρες και πικρές περνάω
Ψάξε να βρεις μιαν ερημιά
Να μην ακούω φωνή καμιά
Τη νύχτα αυτή πονάω
Πριν από λίγο χώρισα
Δεν έχω πού να πάω
Πριν από λίγο χώρισα
Και σαν τρελός γυρνάω
Πήγαινέ με όπου θέλεις, ταξιτζή
-
Yola gelmezsin anladım seni
Senelerce yaktın bitirdin
Dile gelmedim üzmedim seni
Boşa geçti senle geçliğim
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Gece gündüz uykusuz
Kimse bilmez halimi
Ne soran var ne bilen var derdimi
Yine ahın tuttu bak
Bırak artık peşimi
Ne soran var ne bilen var halimi
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Yola gelmezsin anladım seni
Senelerce yaktın bitirdin
Dile gelmedim üzmedim seni
Boşa geçti senle geçliğim
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Gece gündüz uykusuz
Kimse bilmez halimi
Ne soran var ne bilen var derdimi
Yine ahın tuttu bak
Bırak artık peşimi
Ne soran var ne bilen var halimi
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Ah olmaz
Ah olmaz
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
-
Σ' αγαπώ
Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία
Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία
Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ
***
Seviyorum seviyorum çünkü çok güzelsin
Seviyorum çünkü çok özelsin
Seviyorum çünkü benimsin
***
Αγαπώ
Αγαπώ όλο τον κόσμο
Αγαπώ όλο τον κόσμο
Γιατί ζεις κι εσύ μαζί
***
Seviyorum seviyorum çünkü çok güzelsin
Seviyorum çünkü çok özelsin
Seviyorum çünkü benimsin
-
Nerede kaldın , canımı aldın
Yollara sordum , nerede?
Beklemekten inan yoruldum
Nerede kaldın, nerede