Ziynet Sali

Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin bende de ne Numaralar var,a canım oralara girmeyelim *** Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bi düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım *** Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum Hadi Eyvallah *** Silkindim miskinlerden Olduramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden ooooof İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Üç günlük dünyada bu ne hız *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi Takmam yüzüğünü Evde kalmış sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi Hep aynı tantana Kifayetsiz sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin bende de ne Numaralar var, a canım oralara girmeyelim *** Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bi düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım *** Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum Hadi Eyvallah *** Silkindim miskinlerden Olduramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden ooooof İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Üç günlük dünyada bu ne hız *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi Takmam yüzüğünü evde kalmış sende Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi Hep aynı tantana kifayetsiz sen de bekarlık Sultanlık hocam dünya varmış oh be