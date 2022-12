Ziynet Sali

Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında Üzülme diyorlar birde hiç dokunma Bırak efkarım var *** Bizi kandırıyor zaman eskisi gibi Olmaz hiç bir şey gelmez elimden Unutup gitmeli yada öyle davranıp Bazen avutup kanayan şu kalbi *** Şimdi sert esiyor yine rüzgar dağıtmış her şeyi Sanki kalkıp uykularımdan dertlenir gibi Sensiz her tarafım toz duman, yangın yeri Gel de anlat sen gönlüme, sonu yok *** Kalmışız öylece gecenin kucağında, kucağında Biraz da anılar konuşsun, susalım da, susalım da.. *** Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında Üzülme diyorlar birde hiç dokunma Bırak efkarım var..