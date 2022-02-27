Yara Ft. Bilal Sonses Söyle Beni Böyle Bırakıp Gitmek, Köhne Bir Evde Baş Ucumda Resmin Saat Geliyor Dörde *** Dönme Geri Dönme Ben Aşka Ettim Tövbe Kalbimi Söktün Yerinden Sonra Dedin Ölme *** Hayalin Oluyor Gölge Acıyor Hissetmiyor Gövdem Bastığım Yer Cam Kırıkları Almam Önlem.. *** Baya Bi' Yanar Sönmez Bu Yangınımı Görmesen Başka Yerde Mutluyken Mesele Değil Dönmen *** Nasıl Bir Yarasın Kabuk Tutsun Ve Kanasın Bu Ara Gel Gittiğim Yaşamla Ölüm Arası.. *** Yarama Sarasın O Bakışların Bana Nasır Aydınlanır Belki Bir Gün Bu Bahtımın Karası *** Nasıl Bir Yarasın Kabuk Tutsun Ve Kanasın Bu Ara Gel Gittiğim Yaşamla Ölüm Arası.. *** Yarama Sarasın O Bakışların Bana Nasır Aydınlanır Belki Bir Gün Bu Bahtımın Karası

Aşığım Fena Cаnın Cаnımа Emаnet Şifаlı Yаrim İsteme Emret Ömrüm Аşkınа Fedа Aşığım Fenа *** Seni Gökyüzüne Çizsem Kаlmаz Dünyаdа Felаket Sen Biliyorsun Kezа Aşığım Fenа *** İsterse Versin Hаyаt En Büyük Dertleri Seni Görene Kаdаr Nаsılsа Ömürleri Seninle Yаşlаnmаk Benim Tek Dileğim Sen Yeter Ki Böyle Sev Beni *** Güneş Her Sаbаh Benim Koynumdа Doğuyor En Güzel Yаğmur Benim Üstüme Yаğıyor Gözlerinden İki Yıldız Bаkıyor Ah Bu Kаlbim Seni Çok Seviyor

Efkarım Var Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında Üzülme diyorlar birde hiç dokunma Bırak efkarım var *** Bizi kandırıyor zaman eskisi gibi Olmaz hiç bir şey gelmez elimden Unutup gitmeli yada öyle davranıp Bazen avutup kanayan şu kalbi *** Şimdi sert esiyor yine rüzgar dağıtmış her şeyi Sanki kalkıp uykularımdan dertlenir gibi Sensiz her tarafım toz duman, yangın yeri Gel de anlat sen gönlüme, sonu yok *** Kalmışız öylece gecenin kucağında, kucağında Biraz da anılar konuşsun, susalım da, susalım da.. *** Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında Üzülme diyorlar birde hiç dokunma Bırak efkarım var..