-
Ben affettim, sen de affet
Uzaklara gidiyormuşum farz et
Bazen olmaz, başaramaz
İki aşk aynı bedende yaşayamaz
Ben affettim, sen de affet
Hayat kısa, aşkını bana helal et
Bir yolcuya dur denilmez
Kalbin kalbimde kaderime emanet
Ah, yaralım, yaralım
Kalbi baştan karalım
Sana kıymam adamım
Kalbinden yamalım
Ah, yanıla yakıla
Geldik baştan sonuna
Bizi yazmaz adamım
Kaderden sayalım
Bir daha kanmaz
Ah, hiç inanmaz
Bir daha çarpmaz, uçamaz
Kırıldı kanadım
Bir daha kanmaz
Ah, hiç inanmaz
Bir daha olmaz, yapamaz
Yenildi inadım
Ben affettim, sen de affet
Hayat kısa, aşkını bana helal et
Bir yolcuya dur denilmez
Kalbin kalbimde kaderime emanet
Ah, yaralım, yaralım
Kalbi baştan karalım
Sana kıymam adamım
Kalbinden yamalım
Ah, yanıla yakıla
Geldik baştan sonuna
Bizi yazmaz adamım
Kaderden sayalım
Bir daha kanmaz
Ah, hiç inanmaz
Bir daha çarpmaz, uçamaz
Kırıldı kanadım
Bir daha kanmaz
Ah, hiç inanmaz
Bir daha olmaz, yapamaz
Yenildi inadım
Ben affettim, sen de affet
Hayat kısa, aşkını bana helal et
-
Cаnın Cаnımа Emаnet
Şifаlı Yаrim İsteme Emret
Ömrüm Аşkınа Fedа
Aşığım Fenа
***
Seni Gökyüzüne Çizsem
Kаlmаz Dünyаdа Felаket
Sen Biliyorsun Kezа
Aşığım Fenа
***
İsterse Versin Hаyаt En Büyük Dertleri
Seni Görene Kаdаr Nаsılsа Ömürleri
Seninle Yаşlаnmаk Benim Tek Dileğim
Sen Yeter Ki Böyle Sev Beni
***
Güneş Her Sаbаh Benim Koynumdа Doğuyor
En Güzel Yаğmur Benim Üstüme Yаğıyor
Gözlerinden İki Yıldız Bаkıyor
Ah Bu Kаlbim Seni Çok Seviyor
-
Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında
Üzülme diyorlar birde hiç dokunma
Bırak efkarım var
***
Bizi kandırıyor zaman eskisi gibi
Olmaz hiç bir şey gelmez elimden
Unutup gitmeli yada öyle davranıp
Bazen avutup kanayan şu kalbi
***
Şimdi sert esiyor yine rüzgar dağıtmış her şeyi
Sanki kalkıp uykularımdan dertlenir gibi
Sensiz her tarafım toz duman, yangın yeri
Gel de anlat sen gönlüme, sonu yok
***
Kalmışız öylece gecenin kucağında, kucağında
Biraz da anılar konuşsun, susalım da, susalım da..
***
Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında
Üzülme diyorlar birde hiç dokunma
Bırak efkarım var..
-
Uyutmаz Bu Gece Yüreğimin Аğrısı
Böyle Nаsıl Dаlаrım
Durulmаz Duvаrlаr Üstüme Yürüyor
Kendini Аt Dışаrı
***
İçimde Korkulаr
Deseydin Gitme Kаl
Pişmаnlık Dаmlа Dаmlа Аkаr
Yаlnızlık Tek Söze Bаkаr
Hoşçаkаl
***
Uyutmаz Bu Gece Yüreğimin Аğrısı
Böyle Nаsıl Dаlаrım
Durulmаz Duvаrlаr Üstüme Yürüyor
Kendini Аt Dışаrı
***
İçimde Korkulаr
Deseydin Gitme Kаl
Pişmаnlık Dаmlа Dаmlа Аkаr
Yаlnızlık Tek Söze Bаkаr
Hoşçаkаl
***
Bir Deli Gün Bаtımı
Seni Ellerimden Nаsıl Аldı Yа Bаkаkаldı
Bir Dokunuş Kаdаr Kısа Sürdü Аşk
Buhаrlаştı Göğe Vаrdı
***
Ah Dаğıtır Elbet Yok Eder Bedeni
Yаrınlаrdа Yine Yаlnız
Kаlp Yine Аrızаlı, Çok Hаsаr Аldı
Bedene Sığmаz
***
Uyutmаz Bu Gece Yüreğimin Аğrısı
Böyle Nаsıl Dаlаrım
Durulmаz Duvаrlаr Üstüme Yürüyor
Kendini Аt Dışаrı
***
İçimde Korkulаr
Deseydin Gitme Kаl
Pişmаnlık Dаmlа Dаmlа Аkаr
Yаlnızlık Tek Söze Bаkаr
Hoşçаkаl
***
Uyutmаz Bu Gece Yüreğimin Аğrısı
Böyle Nаsıl Dаlаrım
Durulmаz Duvаrlаr Üstüme Yürüyor
Kendini Аt Dışаrı
***
İçimde Korkulаr
Deseydin Gitme Kаl
Pişmаnlık Dаmlа Dаmlа Аkаr
Yаlnızlık Tek Söze Bаkаr
Hoşçаkаl
-
Söyle Beni Böyle Bırakıp Gitmek, Köhne
Bir Evde Baş Ucumda Resmin
Saat Geliyor Dörde
***
Dönme Geri Dönme
Ben Aşka Ettim Tövbe
Kalbimi Söktün Yerinden
Sonra Dedin Ölme
***
Hayalin Oluyor Gölge Acıyor
Hissetmiyor Gövdem
Bastığım Yer Cam Kırıkları
Almam Önlem..
***
Baya Bi' Yanar Sönmez
Bu Yangınımı Görmesen
Başka Yerde Mutluyken
Mesele Değil Dönmen
***
Nasıl Bir Yarasın
Kabuk Tutsun Ve Kanasın
Bu Ara Gel Gittiğim Yaşamla
Ölüm Arası..
***
Yarama Sarasın
O Bakışların Bana Nasır
Aydınlanır Belki Bir Gün
Bu Bahtımın Karası
***
Nasıl Bir Yarasın
Kabuk Tutsun Ve Kanasın
Bu Ara Gel Gittiğim Yaşamla
Ölüm Arası..
***
Yarama Sarasın
O Bakışların Bana Nasır
Aydınlanır Belki Bir Gün
Bu Bahtımın Karası
-
Bırak, bende kalsın
Hikâyemiz yansın
Günah değil, ayıp değil
Herkes payını alsın
Duvarlar kocaman zaten
Sevmek yetmiyor bazen
Yetmedi ne sana ne bana
Ne de aşka vaatler
Suçum yok, günah çok
Zorladım, hiçbi' çıkış yok
Soyundum, seni giyindim
Ama senden hiçbi' hayır yok
Kurallar koymuş hayat
Bizden yana değil zaten
Dönüyor dünya, dönüyor lakin
İki dünya bir araya da gelse dönmem
Öyle bi' yaktın canımı kolay kolay sönmem
Tutarım yasımı yine de sana boyun eğmem
Alışkınım ayrılığına, yine bitsin ölmem
İki dünya bir araya da gelse dönmem
Öyle bi' yaktın canımı kolay kolay sönmem
Tutarım yasımı yine de sana boyun eğmem
Alışkınım ayrılığına, yine bitsin ölmem
Suçum yok, günah çok
Zorladım, hiçbi' çıkış yok
Soyundum, seni giyindim
Ama senden hiçbi' hayır yok
Kurallar koymuş hayat
Bizden yana değil zaten
Dönüyor dünya, dönüyor lakin
İki dünya bir araya da gelse dönmem
Öyle bi' yaktın canımı kolay kolay sönmem
Tutarım yasımı yine de sana boyun eğmem
Alışkınım ayrılığına, yine bitsin ölmem
İki dünya bir araya da gelse dönmem
Öyle bi' yaktın canımı kolay kolay sönmem
Tutarım yasımı yine de sana boyun eğmem
Alışkınım ayrılığına, yine bitsin ölmem
-
Ayrıydı yollar
Aynıydı düşler
Kim haklı, haksız?
Acayip işler
Sen zaten yoktun
Yalnızdı günler
Ben senden yoksun
Gezdim elleri, şehirleri diyar diyar
Ruhum ele avuca sığmaz, daim firar firar
Söylemiş uğruna ömrümü verdiğim ellere, neme lazım
Hâlimi sormaya değmezmiş hiç, öyle mi cancağızım?
Ayrıydı yollar
Aynıydı düşler
Kim haklı, haksız?
Acayip işler
Sen zaten yoktun
Yalnızdı günler
Ben senden yoksun
Gezdim elleri, şehirleri diyar diyar
Ruhum ele avuca sığmaz, daim firar firar
Söylemiş uğruna ömrümü verdiğim ellere, neme lazım
Hâlimi sormaya değmezmiş hiç, öyle mi cancağızım?
Gezdim elleri, şehirleri diyar diyar
Ruhum ele avuca sığmaz, daim firar firar
Söylemiş uğruna ömrümü verdiğim ellere, neme lazım
Hâlimi sormaya değmezmiş hiç, öyle mi cancağızım?
-
Bak bana
Sen baktıkça yanar ateş
Sev beni
Sönsün karanlık doğsun güneş
Bak bana
Sen baktıkça yanar ateş
Sev beni
Sönsün karanlık doğsun güneş
Gör beni gör halimden anla
Yar dedim yara aldın sen zamanla
Duy beni adın var her duamda
Kokun burnumda acın tam şuramda
Gör beni gör halimden anla
Yar dedim yara aldın sen zamanla
Duy beni adın var her duamda
Kokun burnumda acın tam şuramda
Bak bana
Sen baktıkça yanar ateş
Sev beni
Sönsün karanlık doğsun güneş
Gör beni gör halimden anla
Yar dedim yara aldın sen zamanla
Duy beni adın var her duamda
Kokun burnumda acın tam şuramda
Gör beni gör halimden anla
Yar dedim yara aldın sen zamanla
Duy beni adın var her duamda
Kokun burnumda acın tam şuramda
Gör beni
Yar dedim
Duy beni
Duy acın tam şuramda
-
Bir şarkı olsaydım eğer
İsterdim ki beni sadece sen söyle
Bir rüya olsaydım eğer
İsterdim ki beni sadece sen düşle
Ruhum cennetten firar eder
Yeter ki sen iste
Yoksa bizi eller ziyan eder
Gel, yapma işte
Of, of, of
Of, of, of
Bunca sevdikten sonra oldum pare pare
Bırak da kalbim vursun kendini yerden yere
Beni benden çalmışsın, ne diyeyim, helal olsun
Görürsen bi' yerlerde aklıma selam söyle
Bunca sevdikten sonra oldum pare pare
Bırak da kalbim vursun kendini yerden yere
Beni benden çalmışsın, ne diyeyim, helal olsun
Görürsen bi' yerlerde aklıma selam söyle
Bir şarkı olsaydım eğer
İsterdim ki beni sadece sen söyle
Bir rüya olsaydım eğer
İsterdim ki beni sadece sen düşle
Ruhum cennetten firar eder
Yeter ki sen iste
Yoksa bizi eller ziyan eder
Gel, yapma işte
Of, of, of
Of, of, of
Bunca sevdikten sonra oldum pare pare
Bırak da kalbim vursun kendini yerden yere
Beni benden çalmışsın, ne diyeyim, helal olsun
Görürsen bi' yerlerde aklıma selam söyle
Bunca sevdikten sonra oldum pare pare
Bırak da kalbim vursun kendini yerden yere
Beni benden çalmışsın, ne diyeyim, helal olsun
Görürsen bi' yerlerde aklıma selam söyle
-
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Biliyor musun
Böyle gülmezdim senden önce
Böyle doğmazdı güneş
Bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın
Böyle atmazdı yürek
***
Ah bir de dokunsan
Yangınlar az gelecek
Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye
Hoşgeldin yazıma kışıma
Kıyamam tek damla gözyaşına
Ölürüm sana bir şey olsa
Ömrümden ömür gidecek
***
Belki uyanırız bi sahilde
Dur konuşma uzat ellerini sakince
Anlatayım en basit tabirle
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
***
Sanki hiç üzülmemiş
Kırılıp söylenmemiş
Sanki hiç sevmemiş gibiyim
Tatlı bir rüzgar gibi
Esersin bahar gelir
Çünkü sen cennetin dibisin
***
Ah bir de dokunsan
Yangınlar az gelecek
Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye
Hoşgeldin yazıma kışıma
Kıyamam tek damla gözyaşına
Ölürüm sana bir şey olsa
Ömrümden ömür gidecek
***
Belki uyanırız bi sahilde
Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde
-
İçime atıyorum içip hep
Yüzüne bakamam gülerek
Seni de atamam yangınıma
Sarıyor yüreğimi bir keder
***
Nefesim az öldür beni
Huzurla yaşayan ömür kimin
Geceme düşüyor hüzün gibi
Senli rüyalar bir zehir gibi
***
Yorgun bu rüyadan gözlerin uzakta
Sensiz kalışından sessiz kalışım yar
Korktum beni kurtar özledim uzaktan
Yoksan neye yarar güzel bir yaşamdan
***
Kayboluyor yüzün ellerim bağlı
Sabrediyor buna yüreğim artık
Terk ediyor beni mutluluk aynı
Seninle yaşanan günlerin ardından