Ziynet Sali

-
Kimini aşkla, kimini fazla
Kimini zorla anıyor
Ama bu kalpte yaşayan herkes
Seni görünce ölüyor
Delilik var, yenilik var
Coştum birden sen diye
Hadi artık, neyimiz var?
Korkma, duysun Türkiye
Akacak aşk damarda durmuyor
Kimse durduramıyor
Kimini aşkla, kimini fazla
Kimini zorla anıyor
Ama bu kalpte yaşayan herkes
Seni görünce ölüyor
Onu bırak da, bize bu dünya
Yine mi fazla dönüyor?
Unutan herkes küçülüyorken
Bu gece aşkla büyüyor
Unutan herkes küçülüyorken
Bu gece bizle büyüyor
Delilik var, yenilik var
Coştum birden sen diye
Hadi artık, neyimiz var?
Korkma, duysun Türkiye
Akacak aşk damarda durmuyor
Kimse durduramıyor
Kimini aşkla, kimini fazla
Kimini zorla anıyor
Ama bu kalpte yaşayan herkes
Seni görünce ölüyor
Onu bırak da, bize bu dünya
Yine mi fazla dönüyor?
Unutan herkes küçülüyorken
Bu gece aşkla büyüyor
Unutan herkes küçülüyorken
Bu gece bizle büyüyor
Bu gece aşk... (aşk, aşk, aşk)
Bu gece aşk... (aşk, aşk, aşk)
Bu gece aşk... (aşk, aşk, aşk)
Onu bırak da, bize bu dünya
Yine mi fazla dönüyor
Unutan herkes küçülüyorken
Bu gece aşkla büyüyor
Unutan herkes küçülüyorken
Bu gece aşkla büyüyor
Unutan herkes küçülüyorken
Bu gece bizle büyüyor
-
Bana bir şey olmaz deme
Sana da dokunur ayrılık
Söylemesi bile zor biliyorum ama aşkta alışkanlık
***
Aklının kalbine zıt duruşu
Gecenin de canını yakışı
Hepsinin tek bir anlamı var oda yalnızlık
***
Gel vakit varken tekrar deneyelim
***
Biz böyle duygulara
Bölük pörçük uykulara
Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz
Giderken kalmalara alevsiz yanmalara
Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz
***
Biz böyle duygulara
Bölük pörçük uykulara
Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz
Giderken kalmalara alevsiz yanmalara
Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz
-
Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin bende de ne
Numaralar var,a canım oralara girmeyelim
***
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bi düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
***
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum
Hadi Eyvallah
***
Silkindim miskinlerden
Olduramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden ooooof
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Üç günlük dünyada bu ne hız
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi
Takmam yüzüğünü
Evde kalmış sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi
Hep aynı tantana
Kifayetsiz sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin bende de ne
Numaralar var, a canım oralara girmeyelim
***
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bi düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
***
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum
Hadi Eyvallah
***
Silkindim miskinlerden
Olduramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden ooooof
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Üç günlük dünyada bu ne hız
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi
Takmam yüzüğünü evde kalmış sende
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi
Hep aynı tantana kifayetsiz sen de bekarlık
Sultanlık hocam dünya varmış oh be
-
Dün gece rüyalarıma
Misafirdin sabaha kadar
Ne muhabbet pür neşe
Ne hüzün vurunca saat beşe
***
Mevsim yaz Göksu beyaz
Kedere karışmış tuhaf bir haz
Hem sevdadan yanar olduk
Hem meyilli iktidara ihtiras
***
Bambaşka olabilirdi
Diyorsun hala deme be canım
Pişmanlık kaderiydi
Yok yere feda edilmiş sevdanın
***
Başı sonu belli ömür nihayet
Elimde olsa dönerim yok ki imkanım
***
Dün gece rüyalarıma
Misafirdin sabaha kadar
Ne muhabbet pür neşe
Ne hüzün vurunca saat beşe
***
Mevsim yaz Göksu beyaz
Kedere karışmış tuhaf bir haz
Hem sevdadan yanar olduk
Hem meyilli iktidara ihtiras
***
Bambaşka olabilirdi
Diyorsun hala deme be canım
Pişmanlık kaderiydi
Yok yere feda edilmiş sevdanın
***
Başı sonu belli ömür nihayet
Elimde olsa dönerim yok ki imkanım
Bambaşka olabilirdi
Diyorsun hala deme be canım
***
Pişmanlık kaderiydi
Yok yere feda edilmiş sevdanın
Başı sonu belli ömür nihayet
Elimde olsa dönerim yok ki imkanım
-
Ağladın da neye yaradı gelmedin mi sözüme
Büyük konuşma bela olur demedim mi yüzüne
***
Gecelerce birikti yasaklarla
Ne gidebildin ne kalabildin
Kor değdi canıma
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
***
Yığıldım evin bir köşesine
Hiç kimseler konuşmasın
Nasihatler bilenlerin olsun
Benim adım karışmasın
***
Gecelerce birikti yasaklarla
Ne gidebildin ne kalabildin
Kor değdi canıma
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
-
Karşımda bütün hayaller
Duruyor uzansam elimde
Yalnızken azalır birer birer
Son olsa da yine de seninle
***
Yalanlar hep sancı
Gitmiyor içimden bir kör acı
Yeminler tutsak eder
Seni de beni de kolaycı
***
Hiç olmazsa yaz beni sen
***
Yanabiliriz sönebiliriz
Olsun varsın kanabiliriz
Kendimizden geçebiliriz
Ama unutma kalbimiz temiz
***
Yanabiliriz sönebiliriz
Olsun varsın kanabiliriz
Kendimizden geçebiliriz
Ama unutma kalbimiz temiz
***
Karşımda bütün hayaller
Duruyor uzansam elimde
Yalnızken azalır birer birer
Son olsa da yine de seninle
***
Yalanlar hep sancı
Gitmiyor içimden bir kör acı
Yeminler tutsak eder
Seni de beni de kolaycı
***
Hiç olmazsa yaz beni sen
***
Yanabiliriz sönebiliriz
Olsun varsın kanabiliriz
Kendimizden geçebiliriz
Ama unutma kalbimiz temiz
***
Yanabiliriz sönebiliriz
Olsun varsın kanabiliriz
Kendimizden geçebiliriz
Ama unutma kalbimiz temiz
-
Sen benim aşkımdan vazgeçemezsin
Bak beden diline, neler söylüyor neler
Bana dokunman yasak, cezalısın çok
Bitti derken düşünseydin, bu kez şansın yok
Bu gece kim tutar beni, aşk hep çeker beni
Sen kendin arandın, uzak dur şimdi
Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam
Özgürlük sevdam, favori aşkım
Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam
Yalvar biraz, ağlarsan belki
Sen benim aşkımdan vazgeçemezsin
Bak beden diline, neler söylüyor neler
Bana dokunman yasak, cezalısın çok
Bitti derken düşünseydin, bu kez şansın yok
Bu gece kim tutar beni, aşk hep çeker beni
Sen kendin arandın, uzak dur şimdi
Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam
Özgürlük sevdam, favori aşkım
Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam
Yalvar biraz, ağlarsan belki
Aslında sana çok kızgınım, ayrıca kırgınım
Sen de haklısın fakat mesafe koymalıyım
Soğuk davranmalıyım
Hayallerim var
Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam
Özgürlük sevdam, favori aşkım
Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam
Yalvar biraz, ağlarsan belki
Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam
Özgürlük sevdam, favori aşkım
Yok yok yok, imkansız küstüm barışmam
Yalvar biraz, ağlarsan belki
Yok yok yok yok yok yok, belki
Ağlarsan belki
Favori aşkım
Yok yok yok yok yok yok, belki
Ağlarsan belki
-
Şehir megapolis anılar
Neden ayrıldık biz sorarlar
Sen benden uzak bir baharda
Sana dönemedim bağışla
Bu şehirde sevgimizi tattık, seviştik
İstanbul özlüyor bizi
İstanbul bekliyor bizi
İstanbul hatırla bizi
İstanbul bağışla bizi
Seni seviyorum diyemedim
Bir şansım daha olsa denerdin
Her şey ne güzeldi özlendin
Sende ister miydin bilemedim
Bu şehirde aşkımız tattık, yitirdik
İstanbul özlüyor bizi
İstanbul bekliyor bizi
İstanbul hatırla bizi
İstanbul bağışla bizi (bizi)
İstanbul bekliyor bizi
Sahil yollarında
İstanbul hatırlar bizi
Tatlı uykulardan
İstanbul bağışla bizi
Gözlerin dolduğunda
İstanbul unutmaz bizi
Sen de unutma
İstanbul
-
Bi' derdim var, sana hemen açılmam lazım
Kalp ağrım çok, sana hemen kavuşmam lazım
Sabır taşı divane gönlüm, bekle bekle geçti ömrüm
Aniden gel şaşırt beni, kalbim avucumda gel sev beni
Bilmem kaç yüz saat geçti haber yok, hüsran
Arkadaşlarım çoluk çocuğa karıştı çoktan
Ah bu ne titizlik bu nasıl inat, illa ki kusursuz beyi
Oturdum yol gözlüyorum, mesajı saldım evrene bekliyorum
Olacağı varsa olur elbet
Aşk bir gün bize güler elbet
Kaderimi bekliyorum
Ruh ikizimi istiyorum
Olacağı varsa olur elbet
Aşk bir gün bize güler elbet
Kaderimi bekliyorum
Ruh ikizimi istiyorum
Bizde her şeyin adabı var, çıkmayız yoldan
Deneme yanılma yanılgısına tavrımız baştan
Ah bi' hafif eser ya rüzgâr, kapılır uçar ya insan
Tüy gibi hafifim bak şu an, sana doğru uçarım inan
Olacağı varsa olur elbet
Aşk bir gün bize güler elbet
Kaderimi bekliyorum
Ruh ikizimi istiyorum
Olacağı varsa olur elbet
Aşk bir gün bize güler elbet
Kaderimi bekliyorum
Ruh ikizimi istiyorum
Mutluluk gözyaşı yıkasın gönlümü
Keder defterinin tükensin ömrü
Ah bi' bilinmezden müjdeli mektup var
Ey postacı kapıyı açana dek çal
Çal hep bur'dayım ben, umudumuz var
Olacağı varsa olur elbet
Aşk bir gün bize güler elbet
Kaderimi bekliyorum
Ruh ikizimi istiyorum
Olacağı varsa olur elbet
Aşk bir gün bize güler elbet
Kaderimi bekliyorum
Ruh ikizimi istiyorum
Kaderimi bekliyorum
Ruh ikizimi istiyorum
-
Neredesin bilemem ki
Öğrensem de fayda etmiyor ki
Her sevginin sonu aynı
En yakınındaki bi' gün yabancı
Kuşlar uçmaz mı hiç o diyardan?
Haberin var mı olanlardan?
Senden sonra burda yaşananlar
Büyür, beni sana daha bağlar
Bir iz kalır, çıkaramam
Nefes alır, yaşayamam
Ne zor gelir anlatamam
Giden gider de ya burda kalan
Senden sonra
Senden sonra
Senden sonra
Yaşayamam
Anlatsam kimse anlamaz ki
Her gün böyle bi' aşk yaşanmaz ki
Hani zaman geçer unuturdum
Ben hâlâ aynı ve çok mutsuzum
Kuşlar uçmaz mı hiç o diyardan?
Haberin var mı olanlardan?
Senden sonra burda yaşananlar
Büyür, beni sana daha bağlar
Bir iz kalır, çıkaramam
Nefes alır, yaşayamam
Ne zor gelir anlatamam
Giden gider de ya burda kalan
Senden sonra
Senden sonra
Senden sonra
Yaşayamam (yaşayamam)
-
İmkansız olduğunu
Biliyordum yasak meyvamdın
Er ya da geç belliydi
İlk andan elvedamdın
Kalbime söz geçiremedim
Yapamadım yüz çeviremedim
Sevdim suçumu günahımı
Kendimle geçinemedim
Geldi vakit tamam
Üzülme çok ağlamam
Sevgilim suç ortağım güle güle
Bir daha olur mu hiç sanmam
Geldi vakit tamam
Üzülme çok ağlamam
Sevgilim suç ortağım güle güle
Bir daha olur mu hiç sanmam
İmkansız olduğunu
Biliyordum yasak meyvamdın
Er ya da geç belliydi
İlk andan elvedamdın
Kalbime söz geçiremedim
Yapamadım yüz çeviremedim
Sevdim suçumu günahımı
Kendimle geçinemedim
Geldi vakit tamam
Üzülme çok ağlamam
Sevgilim suç ortağım güle güle
Bir daha olur mu hiç sanmam
Geldi vakit tamam
Üzülme çok ağlamam
Sevgilim suç ortağım güle güle
Bir daha olur mu hiç sanmam
Geldi vakit tamam
Üzülme çok ağlamam
Sevgilim suç ortağım güle güle
Bir daha olur mu hiç sanmam
-
Beni geceler, ah bu kara geceler
Nasıl da acımadan vuruyor ah beni tam hedefinden
Yine geceler, ah bu kara geceler
Nasıl da acımadan ediyor yurdumdan ah yerimden
Yanımdaki başka biri, içimdeki başka
Bambaşka
Kimdi galip, kimdi kaybeden?
Şimdi yoksun hem de haybeden
Kimdi talip, kimdi yol veren?
Şimdi bizdik suçla keşfeden
Belki azdık, belki fazladan
Belki bulduk derin kazmadan
Ben bi' dilsiz, sen bi' duymayan
Ben ki sensiz hiç uyumayan
Beni bilenler nasıl da gülüyorlar bu duruma
Ama çok erken döndüm yasaklı suç seferimden
Beni görenler nasıl da kaynatıyorlar kazanı
Ama çok erken, ben en sonunda güleceğim zaten
Yanımdaki başka biri, içimdeki başka
Bambaşka
Kimdi galip, kimdi kaybeden?
Şimdi yoksun hem de haybeden
Kimdi talip, kimdi yol veren?
Şimdi bizdik suçla keşfeden
Belki azdık, belki fazladan
Belki bulduk derin kazmadan
Ben bi' dilsiz, sen bi' duymayan
Ben ki sensiz hiç uyumayan
Kimdi galip, kimdi kaybeden?
Şimdi yoksun hem de haybeden
Kimdi talip, kimdi yol veren?
Şimdi bizdik suçla keşfeden
Belki azdık, belki fazladan
Belki bulduk derin kazmadan
Ben bi' dilsiz, sen bi' duymayan
Ben ki sensiz hiç uyumayan
-
Geç kaldım hesapsızca kendi hayatımdan çaldım
Seni buldum ben bu işten memnun kaldım
Olur mu? olmaz mı? bizi biraz zorlamaz mı?
Düşünmedim ben de senden farksız kaldım
Hadi beni duy, bu ne biçim huy
Gel de yerine, başkasını koy
Yaşlanınca, hasta olunur
Yanyanaysak hep çare bulunur
Her şey güzel olacak, senle olunca
Söyleme bana, aşka doyunca
Yalnız benim ol, ömrüm boyunca
Her şeyin farklı
Her şey güzel olacak, senle olunca
Söyleme bana, aşka doyunca
Yalnız benim ol, ömrüm boyunca
Her şeyin farklı
Hadi beni duy, bu ne biçim huy
Gel de yerine, başkasını koy
Yaşlanınca, hasta olunur
Yanyanaysak hep çare bulunur
Her şey güzel olacak, senle olunca
Söyleme bana, aşka doyunca
Yalnız benim ol, ömrüm boyunca
Her şeyin farklı
Her şey güzel olacak, senle olunca
Söyleme bana, aşka doyunca
Yalnız benim ol, ömrüm boyunca
Her şeyin farklı
Her şeyin farklı
Her şeyin farklı, aah