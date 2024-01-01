Ziynet Sali

Zordur Oğlum Zordur, oğlum, zordur Aklın başına geldi mi? Başın göğe erdi mi? Yoksa zalim yüreğin Bıraktığım yerde mi? Şimdi ben seni Belki kimseleri Sevmediğim gibi Kendimi de aşıp Sınırlardan taşıp Yani deli gibi sevmedim mi? Zordur, oğlum, zordur Oyunları durdur Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur Kurdum saatleri Saydım sebepleri Unutmadım, inan bu sonundur Zordur, oğlum, zordur Oyunları durdur Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur Kurdum saatleri Saydım sebepleri Unutmadım, inan bu sonundur Aklın başına geldi mi? Başın göğe erdi mi? Yoksa zalim yüreğin Bıraktığım yerde mi? Şimdi ben seni Belki kimseleri Sevmediğim gibi Kendimi de aşıp Sınırlardan taşıp Yani deli gibi sevmedim mi? Zordur, oğlum, zordur Oyunları durdur Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur Kurdum saatleri Saydım sebepleri Unutmadım, inan bu sonundur Zordur, oğlum, zordur Oyunları durdur Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur Kurdum saatleri Saydım sebepleri Unutmadım, inan bu sonundur Zordur, oğlum, zordur Oyunları durdur Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur Kurdum saatleri Saydım sebepleri Unutmadım, inan bu sonundur Zordur, oğlum, zordur Oyunları durdur Bil ki, hayatımdan çıkış yoktur Kurdum saatleri Saydım sebepleri Unutmadım, inan bu sonundur Zordur, oğlum, zordur

Neyse (İse) Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere, İçim hiç yatışmaz insanın insana ettiğine. *** Ama olanlar, bir de yalanlar, Senden kalanlar, canımı yakanlar, Ortak kararlar, diye alınanlar, Yanına kalmaz, bunlar zor zamanlar. *** Neyse, her neyse, Zordur aşk üç kişilikse Neyse, ama nedense, Aklım kaldı bak, her yerinde, *** Neyse, her neyse, Ölmez aşk yüzünden kimse, Neyse, ama gücenme, Ahım kaldı ah, her yerinde. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma. *** Senin attığın, benim taptığım, Her yalan cümle, bir yanlış adım, Vuruldu durdu, hassas tarafım, Yanına kalmaz, buda son zararım. *** Neyse, her neyse, Zordur aşk üç kişilikse Neyse, ama nedense, Aklım kaldı bak, her yerinde, ** Neyse, her neyse, Ölmez aşk yüzünden kimse, Neyse, ama gücenme, Ahım kaldı ah, her yerinde. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma. *** Kalbim alışmaz, tenim karışmaz kimselere, İçim hiç yatışmaz, insanın insana ettiğine. *** Ve sen hiç rahat uyuma, Bir de sen, ona da dokunma, Ama sen, kimseye alışma, Ve sen, ona da yakışma

Mor Yıllar Eksik zamanlarım, sensiz zamanlarım dizilir önümde Suçluymuşum gibi, sensizliği sanki sevmişim gibi Beni yerden yere beni yıldan yıla vuran yalnızlığı Gelip götür benden Mor yıllar doludizgin geçer üzerimden Yüzümde çizik çizik sevda yazılı Seninki en derini, süzülür gider Sol yanağımdan Ah, yıllanmış aşklar geçer gider gözümden Sonuna gitmek ya da kalmak yazılı Yanımda kalsan bozulur döner kader Son durağında Eksik zamanlarım, sensiz zamanlarım dizilir önümde Suçluymuşum gibi, sensizliği sanki sevmişim gibi Beni yerden yere, beni yıldan yıla vuran yalnızlığı Gelip götür benden Mor yıllar doludizgin geçer üzerimden Yüzümde çizik çizik sevda yazılı Seninki en derini, süzülür gider Sol yanağımdan Ah, yıllanmış aşklar geçer gider gözümden Sonuna gitmek ya da kalmak yazılı Yanımda kalsan bozulur döner kader Son durağında Yüzümde çizik çizik sevda yazılı Sol yanağımdan Ah, yıllanmış aşklar geçer gider gözümden Sonuna gitmek ya da kalmak yazılı Yanımda kalsan bozulur döner kader Son durağında

Belki de Biz Belki ikimiz yarım kalmış Hazin bir hikayeyiz Bir tuhaf ayrılığın En acı yerindeyiz Belki de biz belki de biz ah Tutulmamış yeminleriz Belki de biz belki de biz ah Gidilmemiş şehirleriz Belki ikimiz geç kalınmış Aşkların kaderiyiz Ve kimsesiz kıyılarda Kaybedilmiş gibiyiz Belki de biz belki de biz ah Tutulmamış yeminleriz Belki de biz belki de biz ah Gidilmemiş şehirleriz Belki de biz belki de biz ah Tutulmamış yeminleriz Belki de biz belki de biz ah Gidilmemiş şehirleriz Belki de biz belki de biz ah Tutulmamış yeminleriz Belki de biz belki de biz ah Gidilmemiş şehirleriz

İstasyon Bir geçinilmez zamandayım Tarihim bilinmiyor Dün değil, bugün değil yerim Sürgüne direnilmiyor Bende durmuş dinlenir gece Kapkara yüreğim ve ben Tek gidiş bir istasyondayım Dönemem ki, dönülmüyor Ayrılık öyle bir zaman Yaşanmıyor, ölünmüyor Bu geceye biraz sabah Sabahlara yine sen lazım Yollarıma bi' son durak Kaderime kavuşmak lazım Belki ellerim yüzüne değse Yüzünü çizsem duvarlarıma Söylenmemiş sözler için son kez "Seviyorum seni", demek lazım Bir geçinilmez zamandayım Tarihim bilinmiyor Dün değil, bugün değil yerim Sürgüne direnilmiyor Gece durmuş dinlenir bende Kapkara yüreğim ve ben Tek gidiş bir istasyondayım Dönemem ki, dönülmüyor Ayrılık öyle bir zaman Yaşanmıyor, ölünmüyor Bu geceye biraz sabah Sabahlara yine sen lazım (lazım) Yollarıma bi' son durak Kaderime kavuşmak lazım Belki ellerim yüzüne değse Yüzünü çizsem duvarlarıma Söylenmemiş sözler için son kez "Seviyorum seni", demek lazım Bu geceye biraz sabah Sabahlara yine sen lazım (lazım) Yollarıma bi' son durak Kaderime kavuşmak lazım Belki ellerim yüzüne değse Yüzünü çizsem duvarlarıma Söylenmemiş sözler için son kez ''Seviyorum seni", demek lazım

Kırık Saz Yüreğimden yol çizdim Bastın iz oldun Yüreğimden yol çizdim Bastın iz oldun Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sevda zalim bir meydan Yenildim durdum Her yer kan, her yer revan Beni sen vurdun Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Gözlerinden yüz buldum Sevdim yaz oldum Gözlerinden yüz buldum Sevdim yaz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sevda zalim bir meydan Yenildim durdum Her yer kan, her yer revan Beni sen vurdun Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum Sen benden gittin yandım Söndüm az oldum Ölüm aldım koynuma Kırık saz oldum

Diridah Dar Diridah dar, diri diridah dar Diridah dar, diri diri dar Diridah dar, diri diridah dar Diridah dar, diri diri dar Göğsüme gül taktın diye Kalbimi satın mı aldın? Biraz cilve yaptım diye Sana âşık mıyım sandın? Gün ola harman ola Başka yerde şansını ara Benim aşkla işim yoktur Aman bana aklını takma Diridah dar, diri diridah dar Diridah dar, diri diri dar Diridah dar, diri diridah dar Diridah dar, diri diri dar Διατάζει τη φρουρά του Να το φέρουνε μπροστά του Διατάζει τη φρουρά του Να το φέρουνε μπροστά του Να το βάλει να χορέψει Και μπουζούκι να τού παίξει Να το βάλει να χορέψει Και μπουζούκι να τού παίξει Diridah dar, diri diridah dar Diridah dar, diri diri dar Diridah dar, diri diridah dar Diridah dar, diri diri dar