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7/24 Dinle Mor Yıllar

Mor Yıllar Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Mor Yıllar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Mor Yıllar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mor Yıllar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Mor Yıllar

  • Zordur Oğlum

  • Neyse (İse)

  • Mor Yıllar

  • Belki de Biz

  • İstasyon

  • Kırık Saz

  • Diridah Dar

  • Aşkın Kederi

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