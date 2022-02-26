Halay Başlasın Şarkı Sözleri
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Zülfü Beyhan
Halay Başlasın
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Karşı dağdan gelir, bin kızıl atlı
Dağların şahanı kartal kanatlı
Gördüm
Gördüm vatana ağası ab-ı hayatlı
***
Bir tivili çekin
Halay başlasın
Halay başlasın
Halay başlasın
Bir tivili çekin
Halay başlasın
Halay başlasın
Halay başlasın
***
Ne karanlık gecedir
Yol bilinmesin
Ne borandır ne de kış
İt sürülmesin
Ne de
Geçti bir küheylan gel vurulmasın
***
Bir tivili çekin
Halay başlasın
Halay başlasın
Halay başlasın
Bir tivili çekin
Halay başlasın
Halay başlasın
Halay başlasın
***
Onlar kara geceyse
Şafağın gelişiyiz
Onlar boran kış ise
Biz bahar güneşiyiz
Onlar
Onlar zulüm demekse
Sevginin kardeşiyiz
***
Bir tivili çekin
Halay başlasın
Halay başlasın
Halay başlasın
Bir tivili çekin
Halay başlasın
Halay başlasın
Halay başlasın