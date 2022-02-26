Zülfü Beyhan

Karşı dağdan gelir, bin kızıl atlı Dağların şahanı kartal kanatlı Gördüm Gördüm vatana ağası ab-ı hayatlı *** Bir tivili çekin Halay başlasın Halay başlasın Halay başlasın Bir tivili çekin Halay başlasın Halay başlasın Halay başlasın *** Ne karanlık gecedir Yol bilinmesin Ne borandır ne de kış İt sürülmesin Ne de Geçti bir küheylan gel vurulmasın *** Bir tivili çekin Halay başlasın Halay başlasın Halay başlasın Bir tivili çekin Halay başlasın Halay başlasın Halay başlasın *** Onlar kara geceyse Şafağın gelişiyiz Onlar boran kış ise Biz bahar güneşiyiz Onlar Onlar zulüm demekse Sevginin kardeşiyiz *** Bir tivili çekin Halay başlasın Halay başlasın Halay başlasın Bir tivili çekin Halay başlasın Halay başlasın Halay başlasın