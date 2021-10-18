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7/24 Dinle Zülfü Beyhan Heyatım Gülsün
Heyatım Gülsün

Heyatım Gülsün

10 Parça | 39:18

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Heyatım Gülsün

Zülfü Beyhan 04:08
02

Sızı

Zülfü Beyhan 03:53
03

Sağım Solum Yalan

Zülfü Beyhan 04:19
04

Pusu

Zülfü Beyhan 03:35
05

Olcay'ın Türküsü

Zülfü Beyhan 05:26
06

Mugam

Zülfü Beyhan 02:50
07

Karacaoğlan

Zülfü Beyhan 03:59
08

Halay Başlasın

Zülfü Beyhan 04:09
09

Değil

Zülfü Beyhan 05:02

...

KAPAT
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