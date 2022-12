Baharın ilk müjdesini verir Gül ile nergis Hayatımda yüz bahar olsa Ne fayda sensiz Hayatımda yüz bahar olsa Ne fayda sensiz *** Gel mene yar ol Kalbime yar olur Hayatım gülsün Bahar gülsün Kainat gülsün Hayatım gülsün *** Bahar gülsün Kainat gülsün Hayatım gülsün *** Gülün hetrini her demden alır Soranlara yar Yar teline solmadan alıp takarlar ay ay Yar teline solmadan alıp takarlar ay ay *** Gel çıkak seyre Baharı seyrele Bahar güzeldir Hayat özü her şeyden güzeldir Ay güzel yar Hayat özü her şeyden güzeldir Ay güzel yar