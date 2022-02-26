Zülfü Beyhan

Karacaoğlan Şarkı Sözleri
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Öteni yokladım, öten yok imiş
Yürü yalan dünya
Senden usandım
Çok emekler verdim
Hep zayi oldu
Cesedin içinde, candan usandım
***
Kadalı kavgalışı benim başım
Toplandı berhanam kaldı gardaşım
Her daim akıyor gözümden yaşı
Ağlama gözlerim senden usandım
Ağlama gözlerim senden usandım
***
Karacaoğlan der ki
Bu bize noldu
Koynumuz köpüklü kan ile doldu
Saatim ay oldu
Günüm yıl oldu
Gelip geçmez kara günden usandım
***
Ağırdır kalkmıyor yükümün tayı
Demirdir çekilmez feleğin yayı
Aradım dünyayı nazlı yar diye
El içinde dönen sözden usandım
El içinde dönen sözden usandım