Zülfü Beyhan

Öteni yokladım, öten yok imiş Yürü yalan dünya Senden usandım Çok emekler verdim Hep zayi oldu Cesedin içinde, candan usandım *** Kadalı kavgalışı benim başım Toplandı berhanam kaldı gardaşım Her daim akıyor gözümden yaşı Ağlama gözlerim senden usandım Ağlama gözlerim senden usandım *** Karacaoğlan der ki Bu bize noldu Koynumuz köpüklü kan ile doldu Saatim ay oldu Günüm yıl oldu Gelip geçmez kara günden usandım *** Ağırdır kalkmıyor yükümün tayı Demirdir çekilmez feleğin yayı Aradım dünyayı nazlı yar diye El içinde dönen sözden usandım El içinde dönen sözden usandım