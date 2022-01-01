Zülfü Beyhan

Firari Aşk Şarkı Sözleri
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Hasret defterin durur karşımda
Dolanır bir ölüme sevda başımda
Güzel Karabağ'da civan yaşında
Bir güzel sevdim yanıma düştü
***
Ey çık gezdiğim
Kolu kolumda
Varımı yoğumu görürdüm onda
Bu şair kalbimlen onun yolunda
Mugama düştüm, yadıma düştün
***
O menden kenar gidir nedendir aman
Ey ey
O menden kenar gidir nedendir aman
Ayrılık ölümden yamanmış aman
Her gece evinin alt gabağından
Titreyip geçtim, yadıma düştün
***
Durun, dolanın başına
Ela gözlüm
Yar gidirem
Ölsem boyuna
Sabaha kalsam
İntizar gidirem
***
Aşık diye gül feslidir
Bundan artık dert hanısıdır
Ayrılığın vadisidir
Gel gönlümü al gidirem
***
Ayrılmak vadesidir
Gel gönlümü al, gidirem
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Bu gözlerimde dinmeyen
Bir yağmurdan farksızsın sen
Yüreğimde hiç geçmeyen
Kalp ağrım aşk sızımsın sen
***
Gecem sensin gündüzüm sen
Düşüm sensin yarınım sen
Senin adın aşkın adı
Sensiz olmaz ölürüm ben
***
Gecem sensin gündüzüm sen
Düşüm sensin yarınım sen
Senin adın aşkın adı
Sen olmazsan ölürüm ben
***
Bu nefes bu tende ise
Sebebi sensin aşk gülüm
Canımın canısın yarim
Sen gidersen ben ölürüm
-
Dönmez olsun, dönmez olsun
Sensiz bu dünya dönmez olsun
Sönmez olsun, sönmez olsun
İçindeki ateş sönmez olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Görmez olsun, görmez olsun
Sensiz bu gözlerim görmez olsun
Sevmez olsun, sevmez olsun
Kalbin başkasını sevmez olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Geçmez olsun, geçmez olsun
Sensiz bu ömrüm geçmez olsun
Gelmez olsun, gelmez olsun
Ayrılık bize gelmez olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
***
Bu şarkı bizim olsun
Aşkımız sonsuz olsun
Gönlümün pınarında
Adın ceylanım olsun
-
Çok denedim olmadı
Yüreğim unutmadı
Bin sabahı bin akşama yedirdim
Gönül derman bulmadı
***
Ne hayâlin gidiyor
Ne sevdan terk ediyor
Bin kadehte bin şişe bitti
Gönlüm sarhoş olmuyor
***
Ağlama ağlama ağlama yüreğim demekten ben yoruldum
Ey kalpsiz zalim yar söyle sen kendini bensiz nasıl avuttun
Kokumu nasıl sildin teninden ben tenden nasıl söktün bileyim
Sen nasıl kurtuldun aşkın elinden
Anlat da bende yar firar edeyim
-
Kalbin aşkla çarpıyorsa
Bir el gibi durma öyle
Çekinmeden hadi canım
Beni sevdiğini söyle
***
Gece gündüz gel yanıma
Mutluluk kat sen çanıma
Ara sıra kulağıma
Beni sevdiğini söyle
***
Madem sende seviyorsun
Bana uzak durma öyle
Gözlerime baka baka
Beni sevdiğini söyle
***
Gece gündüz gel yanıma
Mutluluk kat sen çanıma
Ara sıra kulağıma
Beni sevdiğini söyle
-
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsen seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
***
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsen seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünya da
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünya da
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
***
Nasıl sevgiymiş göründe bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla seni yazdım kalbime
***
Nasıl sevgiymiş göründe bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla seni yazdım kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünya da
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünya da
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
-
Yıllar yılı sevgiyi
Aşkı aradım durdum
Her sevgide bir acı
Bir de gözyaşı buldum
***
Artık dünyam değişti
Aşka kanmam bir daha
Sevene canım feda
Sevmeyene elveda
***
Yorgun düştü bu gönül
Daldan dala konmaktan
Her vefasız uğruna
Alev alev yanmaktan
-
Söylemek istemezdim ama
Yüreğim acıyor söylüyorum
Yoruldum ben bu siyah aşktan
Gönlünden firar ediyorum
***
Hoşça kal baharıma kış olan
Gözlerime yaş vuran
Sevgiye ihanetim hoşça kal
Sessiz vurgun vuranın
Sen en büyük yalanım
Hoşça kal
***
Haram etmedim sana hakkımı
Mutlu olmanı diliyorum
Yaktıysan sevdamın canını
Sana beddua etmiyorum