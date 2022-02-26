Olcay'ın Türküsü Şarkı Sözleri
Zülfü Beyhan Olcay'ın Türküsü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zülfü Beyhan Olcay'ın Türküsü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Olcay'ın Türküsü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zülfü Beyhan
Olcay'ın Türküsü
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Seni nasıl anlatabilsem
Seni nasıl anlatabilsem
Herkes bilir, herkes bilir
Buğdayın buğday
Başağın başak
Sarının sarı olduğunu
***
Herkes bilir
Seni nasıl anlatabilsem
Seni nasıl anlatabilsem
Herkes bilir, herkes bilir
Yosunun yosun
Denizin deniz
Mavinin mavi olduğunu
***
Herkes bilir
Bulutun bulut
Beyazın beyaz olduğunu
***
Buğday başakta, başak sarıda
Sarı saçlarında gizlidir
Yosun denizde, deniz mavide
Mavi gözlerinde gizlidir
***
Buğday başakta, başak sarıda
Sarı saçlarında gizlidir
Yosun denizde, deniz mavide
Mavi gözlerinde gizlidir
***
Daha önce ölmeliydim güzelim
Daha önce ölmeliydim güzelim
İzmir havuza kavuştu
***
Daha önce ölmeliydim güzelim
Daha önce ölmeliydim güzelim
İzmir havuza kavuştu
***
Artık ne işsizlik
Ne de köylünün tütün parası
Ne habeşlik voltaları
Ne de ağaçların göz bebekleri
***
Daha önce ölmeliydim güzelim
Daha önce ölmeliydim güzelim
***
Bütün bunların sebebi sensin
Bütün bunların sebebi sensin
İzmir bir cennet
İzmir bir cennet
Görmelisin
***
İzmir bir cennet
Görmelisin
***
Buğday başakta, başak sarıda
Sarı saçlarında gizlidir
Yosun denizde, deniz mavide
Mavi gözlerinde gizlidir