Zülfü Beyhan

Seni nasıl anlatabilsem Seni nasıl anlatabilsem Herkes bilir, herkes bilir Buğdayın buğday Başağın başak Sarının sarı olduğunu *** Herkes bilir Seni nasıl anlatabilsem Seni nasıl anlatabilsem Herkes bilir, herkes bilir Yosunun yosun Denizin deniz Mavinin mavi olduğunu *** Herkes bilir Bulutun bulut Beyazın beyaz olduğunu *** Buğday başakta, başak sarıda Sarı saçlarında gizlidir Yosun denizde, deniz mavide Mavi gözlerinde gizlidir *** Buğday başakta, başak sarıda Sarı saçlarında gizlidir Yosun denizde, deniz mavide Mavi gözlerinde gizlidir *** Daha önce ölmeliydim güzelim Daha önce ölmeliydim güzelim İzmir havuza kavuştu *** Daha önce ölmeliydim güzelim Daha önce ölmeliydim güzelim İzmir havuza kavuştu *** Artık ne işsizlik Ne de köylünün tütün parası Ne habeşlik voltaları Ne de ağaçların göz bebekleri *** Daha önce ölmeliydim güzelim Daha önce ölmeliydim güzelim *** Bütün bunların sebebi sensin Bütün bunların sebebi sensin İzmir bir cennet İzmir bir cennet Görmelisin *** İzmir bir cennet Görmelisin *** Buğday başakta, başak sarıda Sarı saçlarında gizlidir Yosun denizde, deniz mavide Mavi gözlerinde gizlidir