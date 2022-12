Uzak iklimden çıktım da geldim Of anam of kolumda kelepçe boynumda zincir Yoktu elbet *** Böyleyse bu çığlık ne Bu ne pazarlık *** Çocuğa sordum Yüzündeki yaş izini Kuşa baktım Etindeki diş izini Bıçağa baktım Sapındaki el izini Dağa baktım Yolundaki kan izini göre *** Of anam of *** Göğe baktım Sükun etmiş turnalar *** Anladım ki yar yolunda Yar yolunda sular