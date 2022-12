Sızım sızım sızlar içim Gözümde akmayan yaslar İçimde yıllardan kalma birikim Bilmem ne zaman patlar Bilirim sonu var bunun Bilirim sonu gelir her sorumun Bilirim sonu var bunun Çaresi bulunur Bilirim her sorunun Hiç aç susuz yaşamadım ki Hiç parasız pulsuz kalmadım ki Hiç aşksız sevgisiz olmadık mi Neden niye kime bu özlem *** Sızım sızım sızlar içim Yüreğimde fırtınalar Ve suskun artık umutlarım Sanki benden hesap sorar Bilirim sonu var bunun Bilirim sonu gelir her sorumun Bilirim sonu var bunun Çaresi bulunur Bilirim her sorunun Hiç aç susuz yaşamadım ki Hiç parasız pulsuz kalmadım ki Hiç aşksız sevgisiz olmadık mi Neden niye kime bu özlem